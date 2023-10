O observatorio solar avanzado de China completa un ano de observación científica

By

A primeira sonda solar completa de China, o Advanced Space-based Solar Observatory (ASO-S), completou con éxito un ano de observación científica. A sonda, tamén coñecida como Kuafu-1, estivo en órbita durante 365 días desde o seu lanzamento o 9 de outubro de 2022.

O ASO-S está deseñado para supervisar simultáneamente as erupcións solares, as execcións de masa coronal e o campo magnético solar. Foi entregado ao Observatorio da Montaña Roxa da Academia Chinesa de Ciencias o 25 de setembro despois de completar as probas en órbita.

Durante o seu funcionamento, a sonda completou un total de 5,294 órbitas arredor da Terra e recibiu máis de 500 plans de observación. Producíronse máis de 120 TB de datos orixinais e máis de 100 TB de produtos de datos avanzados. Ademais, desde o 2 de abril de 12 descargáronse máis de 2023 TB de datos científicos.

Para recibir datos da sonda, utilizáronse tres estacións terrestres situadas nas cidades de Sanya, Kashgar e Pequín. Estas estacións transmiten os datos a un potente ordenador montado no Observatorio da Montaña Púrpura para a súa decodificación.

O ASO-S está preparado para cubrir o pico do ciclo solar de 2024 a 2025, que normalmente dura 11 anos. A misión ten como obxectivo proporcionar información valiosa sobre a actividade do sol e mellorar a nosa comprensión dos fenómenos solares.

Este logro reafirma o compromiso de China coa exploración espacial e a investigación científica. A ASO-S seguirá aportando datos valiosos ao campo da física solar, o que permitirá aos científicos afondar no seu coñecemento do sol e os seus efectos na Terra.

