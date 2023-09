O novo telescopio de campo amplo en China captura unha imaxe impresionante da galaxia de Andrómeda

By

China presentou recentemente o seu novo telescopio de campo amplo, o Wide Field Survey Telescope (WFST), situado nas montañas da provincia de Qinghai. Cun diámetro de 8.2 metros (2.5 pés), o WFST é a maior instalación de enquisas no dominio do tempo do hemisferio norte. Equipado con detectores CCD de mosaico de 9k x 9k, ten unha resolución de 9,000 píxeles tanto en eixes horizontal como vertical, o que lle permite capturar imaxes astronómicas detalladas.

Desenvolvido conxuntamente pola Universidade de Ciencia e Tecnoloxía de China e o Observatorio da Montaña Púrpura (PMO) baixo a Academia Chinesa de Ciencias (CAS), o WFST ten como obxectivo supervisar áreas específicas do ceo ao longo do tempo, detectando eventos astronómicos transitorios como supernovas e supernovas. eventos de perturbación das mareas. Tamén mellorará as capacidades de China en vixilancia de obxectos próximos á Terra e alerta temperá.

A imaxe de estrea publicada polo WFST é un retrato abraiante da galaxia de Andrómeda, que mostra as súas capacidades de campo amplo e de alta resolución. As características avanzadas de deseño do telescopio, como un canón de lente longo para reducir a luz perdida e unha área de bloqueo de luz máis pequena para unha maior sensibilidade, fan que sexa comparable ao equipo de observación internacional máis avanzado.

A construción do WFST comezou en xullo de 2019 preto da cidade de Lenghu, situada nunha meseta cunha elevación media de 13,120 pés (4,000 metros) sobre o nivel do mar. Este lugar estratéxico ofrece ceos nocturnos despexados, condicións atmosféricas estables, clima seco e contaminación lumínica mínima.

O WFST representa un avance significativo para a astronomía chinesa e destaca a experiencia do país neste campo. Nomeado así polo antigo filósofo chinés Mozi, tamén coñecido como Micius, que realizou os primeiros experimentos ópticos, o telescopio mostra a innovación doméstica e o progreso científico en China.

fonte:

– Universidade de Ciencia e Tecnoloxía de China

- Purple Mountain Observatory (PMO), Academia Chinesa de Ciencias (CAS)

- CCTV+