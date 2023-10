A "Gran Muralla Verde" de China crea un importante sumidoiro de carbono, segundo o estudo

O Programa de Forestación Tres Norte de China (TNAP), tamén coñecido como a "Gran Muralla Verde", tivo éxito na loita contra a desertificación e na mellora do medio ambiente. Un estudo recente publicado en Ecological Processes realizado por científicos chineses do Instituto de Ecoloxía Aplicada da Academia Chinesa de Ciencias revela que o TNAP tamén creou un sumidoiro de carbono substancial.

O TNAP, iniciado en 1978, é o maior proxecto de restauración ecolóxica a nivel mundial e abrangue as rexións áridas e semiáridas do nordeste, centro-norte e noroeste de China. Usando imaxes de teledetección, así como observacións de campo e datos do inventario forestal nacional, os investigadores estimaron o aumento das reservas de carbono na biomasa, o solo e o "efecto ecolóxico do carbono", que se refire ao secuestro de carbono resultante da redución da perda de solo debido á forestación. .

O estudo descubriu que a superficie forestal total nas áreas do proxecto TNAP pasou de aproximadamente 221,000 quilómetros cadrados en 1978 a uns 379,000 quilómetros cadrados en 2017. Durante as últimas catro décadas, o TNAP contribuíu a un sumidoiro de carbono de 47.06 millóns de toneladas de carbono por cada un. ano. Ademais, o sumidoiro de carbono na biomasa aérea e subterránea aumentou de 0.843 millóns de toneladas en 1978 a 2.08 millóns de toneladas en 2017.

Os investigadores destacan a importancia do "carbono de efecto ecolóxico", que representou aproximadamente o 16% do aumento total do sumidoiro de carbono. Isto suxire que os efectos ecolóxicos xogan un papel fundamental na determinación da distribución das reservas de carbono nos bosques protexidos. O estudo subliña que ao estimar os sumidoiros de carbono e desenvolver modelos relacionados co carbono, non se deben pasar por alto os beneficios do secuestro de carbono dos efectos ecolóxicos da forestación.

Esta investigación proporciona un punto de referencia para avaliar o valor dos proxectos nacionais de restauración ecolóxica en termos de capacidade de sumidoiro de carbono e avaliación da función dos ecosistemas. Demostra o impacto significativo da "Gran Muralla Verde" de China non só para mellorar o medio ambiente senón tamén para mitigar as emisións de dióxido de carbono.

Fonte: Academia Chinesa de Ciencias, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8