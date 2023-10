China ampliará a súa estación espacial a seis módulos nos próximos anos, ofrecendo aos astronautas doutras nacións unha plataforma alternativa para misións próximas á Terra mentres a Estación Espacial Internacional (ISS) se achega ao final da súa vida útil. A Academia China de Tecnoloxía Espacial (CAST) anunciou no Congreso Astronáutico Internacional que a vida útil da estación espacial chinesa superará os 15 anos, o que é máis longo do anunciado anteriormente.

A estación espacial chinesa, coñecida como Tiangong ou Palacio Celestial, está totalmente operativa desde finais de 2022 e pode albergar ata tres astronautas. Despois da expansión a seis módulos, terá unha masa de 180 toneladas métricas, o que o converte en só o 40% da masa da ISS. Non obstante, espérase que a ISS, que estivo en órbita durante máis de dúas décadas, sexa desmantelada despois de 2030. China pretende converterse nunha gran potencia espacial ao mesmo tempo.

China expresou a súa vontade de colaborar con outros países invitando aos seus astronautas á estación chinesa. O ano pasado, informouse de que varios países solicitaran enviar os seus astronautas a Tiangong. Non obstante, a Axencia Espacial Europea (ESA) anunciou este ano que non contaba co orzamento nin coa aprobación política para participar no proxecto, o que dificultou as aspiracións de China á diplomacia espacial.

A pesar dos desafíos, Tiangong simboliza a crecente influencia e confianza de China nas súas empresas espaciais. Converteuse nun competidor dos Estados Unidos no dominio da exploración espacial e está prohibido pola lei estadounidense calquera colaboración coa NASA. Rusia, participante na ISS, tamén propuxo construír a súa propia estación espacial coa cooperación das nacións BRICS.

Os plans de expansión de China para a súa estación espacial e a súa ambición de converterse nunha gran potencia espacial reflicten o seu compromiso cos avances na exploración espacial. Cando a ISS se achega ao final da súa vida útil, China pretende ofrecer aos astronautas doutras nacións unha plataforma alternativa para misións próximas á Terra.

Definicións:

– ISS: Estación Espacial Internacional

– Tiangong: estación espacial chinesa, tamén coñecida como Palacio Celestial

– BRICS: grupo composto por Brasil, Rusia, India, China e Sudáfrica

Fontes:

Reuters - "China planea expandir a súa estación espacial para desafiar a ISS"

Principios de confianza de Thomson Reuters