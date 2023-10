China revela ambiciosos plans espaciais futuros que inclúen a misión de retorno da mostra lunar

Li Guoping, enxeñeiro xefe da Administración Espacial Nacional de China (CNSA), compartiu detalles sobre os futuros plans espaciais de China no Congreso Astronáutico Internacional. A misión chinesa Chang'e 6 está prevista para 2026 e pretende ser a primeira misión de retorno de mostra do lado afastado da Lúa. Esta misión contará co apoio do satélite Queqiao 2, que servirá de relé de datos para o módulo de aterraxe lunar. Espérase que a misión Chang'e 6 traia de volta dous quilogramos de material lunar, similar á misión Chang'e 5.

A misión Chang'e 7, tamén prevista para 2026, dirixirase ao polo sur da Lúa. China recibiu propostas de oito países para cargas útiles internacionais nesta misión. A misión Chang'e 8, prevista para 2028, actuará como busca da Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS) que China pretende establecer ao redor do polo sur da Lúa. A misión Chang'e 8 asignou 200 quilogramos de capacidade de carga útil para cargas útiles internacionais.

Ademais destas misións, China iniciou un programa lunar tripulado co obxectivo de aterrar astronautas na Lúa para 2030. O país tamén planea misións de retorno de mostras de asteroides (Tianwen-2), misións de retorno de mostras de Marte (Tianwen-3), e unha misión de exploración planetaria a Xúpiter (Tianwen-4). Guoping subliñou que os datos e mostras destas misións compartiranse coa comunidade científica mundial con fins de investigación.

China está a traballar en estreita colaboración con outros países, incluído Roscosmos, para o establecemento do ILRS. O país xa compartiu mostras da misión Chang'e 5 con colaboradores internacionais. O ILRS ten como obxectivo proporcionar operacións estables a longo prazo para cargas útiles e naves espaciais tanto na órbita lunar como na superficie lunar. China busca activamente a cooperación con outras axencias espaciais e agradece a súa participación en varios niveis de colaboración, desde a subministración de cargas útiles e instrumentos ata a análise de datos e mostras.

O ILRS é un proxecto a longo prazo previsto entre 2025 e 2040, e China está a negociar actualmente con varios países e organizacións internacionais para que o programa se faga realidade.

Fontes:

– Congreso Internacional de Astronáutica en Bakú, Acerbaixán

- Administración Espacial Nacional de China