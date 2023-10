Telescopio tridente: pioneiro na procura de partículas pantasmas

By

Os neutrinos, moitas veces chamados "partículas pantasmas", seguen sendo un enigma cativador do noso universo. Estas partículas neutras e de pouca masa non teñen carga eléctrica e están entre as entidades máis abundantes que existen. Coa iniciativa innovadora de China, a construción do telescopio Trident, a procura de detectar e comprender estas partículas esquivas dá un salto adiante sen precedentes.

Redefinición da detección de neutrinos

Na carreira para descubrir os segredos dos neutrinos, o "IceCube" da Universidade de Madison-Wisconsin conta actualmente co maior telescopio de detección de neutrinos, situado nas profundidades xeadas da Antártida. Non obstante, Trident, a próxima marabilla de gran profundidade de China, promete revolucionar o campo. Para ser coñecido como "Ocean Bell" ou "Hai ling" en chinés, Trident abarcará uns sorprendentes 7.5 quilómetros cúbicos no mar da China Meridional.

Un salto cuántico nas capacidades de investigación

Os científicos prevén que a gran magnitude do telescopio Trident mellorará exponencialmente as capacidades de detección de neutrinos. Con 10,000 veces máis sensibilidade que os telescopios submarinos existentes, este aparato monumental está preparado para transformar o campo da investigación do neutrino. A construción xa está en marcha e a finalización de Trident está prevista para a segunda metade desta década.

A Arquitectura extraordinaria

Trident estará situado aproximadamente a 11,500 pés (3,500 metros) debaixo da superficie do Océano Pacífico occidental. Presentando unha serie de máis de 24,000 sensores ópticos distribuídos en 1,211 cordas, que se estenden a 2,300 pés (700 metros) desde o fondo do océano, o deseño do telescopio adhírese ao elegante patrón de mosaicos de Penrose, que abarca un impresionante diámetro de 4 km.

Descifrando o misterio do raio cósmico

Comprender os neutrinos ten unha inmensa importancia científica xa que ofrecen información sobre un dos dilemas máis desconcertantes do universo: as orixes dos raios cósmicos. Estas partículas altamente enerxéticas, que lanzaban polo espazo case á velocidade da luz, desconcertaron aos científicos durante décadas. Os neutrinos, debido ás súas propiedades únicas e ás súas interaccións coa auga, proporcionan unha vía prometedora para descubrir as fontes e mecanismos enigmáticos detrás dos raios cósmicos.

Preguntas frecuentes (FAQ)

P: Que son os neutrinos?

R: Os neutrinos son partículas neutras de pouca masa que se atopan entre as entidades máis abundantes do universo. Non teñen carga eléctrica.

P: En que se diferencia Trident dos telescopios de neutrinos existentes?

R: Trident, tamén coñecido como "Ocean Bell" ou "Hai ling", será o maior telescopio de detección de neutrinos xamais construído, ofrecendo unha sensibilidade e capacidades de investigación incomparables.

P: Como contribuirá Trident á comprensión científica?

R: O inmenso tamaño e a arquitectura avanzada de Trident permitirán detectar un maior número de neutrinos, proporcionando información valiosa sobre as orixes dos raios cósmicos e ampliando o noso coñecemento do universo.

Fonte: [Insira aquí o URL do artigo fonte]