Científicos en China construíron o detector de "partículas pantasmas" máis grande do mundo

Científicos de China están a traballar na construción do Telescopio de neutrinos de augas profundas tropical, tamén coñecido como TRIDENT ou "Ocean Bell". Este enorme detector estará situado a 11,500 pés baixo a superficie do Océano Pacífico Occidental. O seu propósito é seguir os movementos de partículas pantasmas chamadas neutrinos a medida que se fan visibles nas profundidades do océano.

Os neutrinos son partículas subatómicas que atravesan cada centímetro cadrado do noso corpo a unha velocidade de 100 millóns por segundo. Porén, debido á súa falta de carga eléctrica e masa case nula, interactúan moi mínimamente con outras materias. Ao ralentizar estas partículas esquivas, os físicos poden estudar as súas orixes, como as antigas explosións estelares e as colisións galácticas.

TRIDENT detectará neutrinos usando a Terra como escudo. Situado preto do ecuador, terá a vantaxe de recibir neutrinos de todas as direccións coa rotación da Terra, garantindo unha observación de todo o ceo sen puntos cegos. Os neutrinos son abundantes no universo, superados só por fotóns, e prodúcense en diversos fenómenos, como o lume nuclear, as explosións de supernovas e os raios cósmicos.

A pesar de ser tan frecuentes, os neutrinos son incriblemente difíciles de detectar porque raramente interactúan coa materia. Os experimentos de detección de neutrinos centráronse principalmente nos que nos envían desde o sol, pero os neutrinos máis raros producidos polos raios cósmicos que golpean a atmosfera terrestre seguen sendo misteriosos. Os neutrinos atravesan a maior parte da materia, incluído o planeta enteiro, pero ocasionalmente poden interactuar coas moléculas de auga. Os detectores de TRIDENT, que consisten en máis de 24,000 sensores ópticos repartidos en 1,211 cordas ancoradas ao fondo do mar, situaranse baixo unha cantidade significativa de auga para aumentar as posibilidades de interaccións de neutrinos.

O detector de TRIDENT abarcará un diámetro de 2.5 millas e cubrirá unha área de 1.7 millas cúbicas, o que o fai significativamente máis grande e sensible que o detector de neutrinos máis grande actual, IceCube, situado na Antártida. Os científicos planean comezar un proxecto piloto en 2026, co detector completo que entrará en funcionamento en 2030. TRIDENT ten como obxectivo superar os límites do rendemento do telescopio de neutrinos e ampliar a nosa comprensión das fontes de neutrinos astrofísicos.

