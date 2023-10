Perseguindo interaccións entre bacterias: información sobre o comportamento colectivo

By

Investigadores do Instituto Max Planck de Dinámica e Autoorganización desenvolveron un novo modelo que demostra como perseguir as interaccións entre especies bacterianas pode inducir patróns dinámicos na súa organización. Os seus descubrimentos, publicados na revista Physical Review Letters, arroxan luz sobre os mecanismos do comportamento colectivo en poboacións bacterianas.

O modelo céntrase na interacción non recíproca entre dúas especies bacterianas, onde unha especie persegue a outra mentres que a outra pretende repeler. Os investigadores descubriron que só esta interacción de persecución e evitación é suficiente para formar patróns estruturais. O patrón específico que emerxe depende da forza da interacción. Curiosamente, as bacterias individuais parecen moverse de forma desordenada, co patrón estrutural que se fai visible só nun nivel superior de organización.

Estudos anteriores propuxeron modelos que inclúen interaccións tanto entre especies como intraespecies para formar patróns. Non obstante, este novo modelo demostra que a presenza de motilidade bacteriana, en lugar de adhesión ou aliñamento, é suficiente para crear superestruturas complexas que abranguen millóns de individuos.

O que fai que este modelo sexa aínda máis significativo é a súa aplicabilidade máis aló das especies bacterianas. Pódese usar para comprender outros comportamentos colectivos como os observados en micronadadores controlados pola luz, insectos sociais, grupos de animais e enxames robóticos. Ao considerar múltiples especies e interaccións, o modelo proporciona información sobre a formación de estruturas a gran escala en redes con moitos compoñentes.

Esta investigación contribúe á nosa comprensión de como as interaccións individuais dan lugar ao comportamento colectivo e á autoorganización en varios sistemas biolóxicos. Abre novas vías para estudar e predicir patróns complexos en poboacións diversas.

Fonte: Sociedade Max Planck