Emocionante descubrimento de xofre na Lúa pola misión Chandrayaan-3

Os científicos quedaron encantados co sorprendente descubrimento realizado pola misión india Chandrayaan-3 na Lúa. Ademais dos misteriosos terremotos de lúa e dos fenómenos de sobrequecemento, a misión revelou a presenza de depósitos de xofre na superficie lunar. Aínda que os científicos sabían da existencia de xofre na Lúa, crían que era en cantidades moi pequenas. Non obstante, este achado desafía esa suposición.

As imaxes da Lúa mostran claramente manchas de áreas escuras e brancas. As manchas escuras están compostas de roca volcánica, que contén maiores cantidades de xofre en comparación co material branco das "terreiras". Esta actividade volcánica derrete rochas ricas en xofre debaixo da superficie lunar, e o magma máis tarde arrefríase e forma estas manchas escuras.

Durante este proceso, parte do xofre escapa á delgada atmosfera da Lúa e finalmente condénsase como rocha sólida na superficie, especialmente nos polos lunares debido ás temperaturas xeadas. A presenza de xofre preto do lugar de aterraxe foi detectada polo espectrómetro de raios X de partículas alfa e os instrumentos LIBS no Pragyan Rover de Chandrayaan-3. Os datos iniciais suxiren que os niveis de xofre poden ser sorprendentemente máis altos aquí que na rocha volcánica preto do ecuador lunar.

O descubrimento do xofre é significativo porque presenta novas posibilidades para a exploración e a habitación da Lúa. O xofre podería usarse para crear formigón sen auga para construír bases lunares, fabricar células solares a base de xofre, baterías e mesmo fertilizantes para potenciais futuras operacións agrícolas. Ao utilizar recursos de xofre, a limitada auga traída da Terra pódese conservar para necesidades esenciais como auga potable, osíxeno respirable e combustible para foguetes.

Os descubrimentos do Vikram Lander e Pragyan Rover de Chandrayaan-3, a pesar do seu modo de sono actual, teñen un valor inmenso para futuras misións lunares. Este avance é un testemuño dos logros da ISRO (Organización de Investigación Espacial India) e contribuirá en gran medida ao éxito dos futuros esforzos de exploración espacial.

