O módulo de aterraxe Chandrayaan-3 da India aterrou con éxito preto do polo sur da Lúa o 23 de agosto de 2023, proporcionando aos científicos novos datos valiosos. Un dos achados sorprendentes da misión é a maior concentración de xofre no solo lunar do esperado. O rover do aterrador, Pragyan, analizou o chan con dous instrumentos -un espectrómetro de raios X de partículas alfa e un espectrómetro de avaría inducido por láser- e ambos detectaron xofre preto do lugar de aterraxe.

Sábese que o xofre está presente nas rochas e solos lunares, pero normalmente en baixas concentracións. A presenza de niveis máis altos de xofre suxire que os polos da lúa poden ter composicións fundamentalmente diferentes en comparación coas rexións ecuatoriais. Esta diferenza débese probablemente a que as rexións polares reciben menos luz solar directa.

As maiores concentracións de xofre nos solos polares poderían ser o resultado da recollida de xofre da atmosfera lunar. As temperaturas extremadamente baixas nas rexións polares poden facer que o xofre se solidifique e se deposite na superficie, de forma similar á xeada nunha fiestra. Alternativamente, o xofre pode orixinarse de antigas erupcións volcánicas ou meteoritos que conteñen xofre.

O descubrimento de maiores concentracións de xofre na Lúa ten implicacións para futuras misións espaciais. A utilización de recursos in situ, o concepto de utilizar os recursos naturais na Lúa para a construción e a produción de enerxía, faise máis viable coa dispoñibilidade de xofre. Os astronautas poderían usar o xofre para construír células solares, baterías e formigón a base de xofre para fins de construción. O formigón a base de xofre ten vantaxes como o tempo de endurecemento rápido, o aumento da resistencia e a conservación da auga.

A misión Chandrayaan-3 marca as primeiras medicións de xofre nos solos lunares e ofrece aos científicos novos coñecementos sobre o sistema xeolóxico da Lúa. Unha análise e calibración adicional dos datos confirmará a cantidade exacta de xofre presente nos solos das terras altas preto dos polos.

En xeral, estes achados abren novas vías para comprender a historia xeolóxica da Lúa, así como oportunidades potenciais para a utilización sostible dos recursos na futura exploración lunar.

Definicións:

– Chandrayaan-3: misión lunar da India que incluía un módulo de aterraxe e un rover.

– Pragyan: o rover a bordo do Chandrayaan-3, que proporcionou datos sobre o solo lunar.

– Xofre: elemento que se atopou en concentracións superiores ás esperadas no solo lunar.

– Utilización de recursos in situ: concepto de utilización dos recursos dispoñibles na Lúa para a construción e a produción de enerxía.

Fontes:

- O artigo orixinal