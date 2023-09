Chandrayaan-3: Hope Fades para Vikram Lander e Pragyan Rover

A Organización de Investigación Espacial India (ISRO) ampliou a súa espera a 14 días para establecer contacto co módulo de aterraxe Vikram e o rover Pragyan de Chandrayaan-3. Non obstante, o antigo científico de ISRO Tapan Mishra cre que aínda que o rover non revive, sería un milagre que o módulo de aterraxe continúe funcionando.

O lander rover Chandrayaan foi orixinalmente deseñado para só 14 días de funcionamento. Nas condicións lunares extremas do polo sur, as temperaturas poden baixar ata os -200 graos centígrados. A temperaturas tan frías, os materiais plásticos, os materiais de enerxía de carbono e os produtos electrónicos son susceptibles de romperse e fallar. Non obstante, Mishra segue confiando en que ISRO implementara medidas eficaces de xestión térmica para superar estes desafíos.

Para protexer os compoñentes eléctricos das duras temperaturas nocturnas lunares que poden chegar ata os -250 graos centígrados, o módulo de aterraxe Vikram e o rover Pragyan foron postos en "modo de suspensión" durante a súa misión. Os científicos estiman que só hai un 50% de posibilidades de que estes dispositivos poidan soportar as temperaturas xeadas.

O ex-xefe da ISRO, AS Kiran Kumar, expresou a súa preocupación porque as posibilidades de espertar o rover e o módulo de aterraxe están a diminuír co tempo. O equipo ISRO, con todo, segue comprometido a establecer contacto coa nave ata o 30 de setembro, que marca o próximo solpor lunar. Se o módulo de aterraxe Vikram e o rover Pragyan non se espertan, ISRO anunciou que permanecerán na Lúa como embaixador lunar da India.

