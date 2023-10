O destino de Chandrayaan-3: desafíos enfrontados por Vikram Lander na Lúa

A misión Chandrayaan-3 da Organización India de Investigación Espacial (Isro) chegou ao seu fin, coa nave espacial que se puxo en estado latente na Lúa. O módulo de aterraxe Vikram, xunto co rover Pragyan, foi apagado e permanecerá na superficie lunar indefinidamente. Non obstante, mesmo neste estado latente, a nave aínda se enfronta a unha serie de ameazas.

Un dos principais retos aos que se enfrontan Vikram e Pragyan é o bombardeo constante de micrometeoroides na superficie lunar. Estas pequenas partículas poden causar danos á nave espacial se chocan con ela. Aínda que non hai atmosfera na Lúa que cause corrosión, as temperaturas frías da noite lunar e a radiación do sol tamén presentan riscos potenciais.

O doutor P. Sreekumar, profesor e director do Centro Manipal de Ciencias Naturais, explica que o po lunar tamén podería supoñer un problema. A diferenza do po na Terra, o po lunar pode pegarse aos materiais debido á ausencia de aire na lúa. Esta acumulación de po podería afectar potencialmente o funcionamento da nave espacial.

A pesar destes desafíos, os científicos de Isro están satisfeitos cos logros da misión. A misión Chandrayaan-3 explorou con éxito o polo sur lunar, unha rexión que se cre que contén xeo de auga. O rover Pragyan realizou análises químicas da superficie lunar, confirmando a presenza de xofre e detectando outros elementos. O rover tamén detectou actividade sísmica, proporcionando información valiosa sobre a composición e a actividade xeolóxica da Lúa.

O módulo de aterraxe Vikram, pola súa banda, realizou con éxito un experimento de salto, mostrando o seu potencial para devolver mostras da Lúa en futuras misións. Os datos recollidos pola misión non só ampliaron a nosa comprensión da lúa, senón que tamén abriron o camiño para futuras misións lunares e interplanetarias.

Aínda que o destino de Vikram e Pragyan na lúa segue sendo incerto, as súas contribucións á exploración lunar son innegables. Coa súa misión completada, permanecerán para sempre na superficie lunar, servindo como testemuño dos esforzos de exploración espacial da India.

