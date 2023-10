O director do proxecto de Chandrayaan-3, P Veeramuthuvel, revelou que o experimento do lúpulo do módulo Vikram na Lúa non foi planeado orixinalmente pola Organización de Investigación Espacial India (ISRO). Non obstante, esta manobra improvisada superou os obxectivos da misión e recolleu datos valiosos durante a súa misión de 14 días na Lúa.

Durante o experimento do salto, o módulo de aterraxe Vikram disparou os seus motores, elevándose aproximadamente 40 centímetros antes de aterrar con seguridade a 30 ou 40 centímetros de distancia da súa localización orixinal. Esta exitosa demostración mostrou a capacidade da nave para despegar da superficie da Lúa, abrindo o camiño para unha futura exploración espacial avanzada.

Antes do inicio da noite lunar, o módulo de aterraxe e o rover realizaron experimentos cruciais e reuniron información vital. Veeramuthuvel afirmou que os obxectivos da misión non só se cumpriron senón que superaron as expectativas. O obxectivo científico cumpriuse por completo, deixando satisfeitos ao equipo e á dirección da ISRO.

Chandrayaan-3 foi lanzado o 14 de xullo de 2023 desde o Centro Espacial Satish Dhawan. Despois de entrar en órbita lunar o 5 de agosto, o módulo de aterraxe aterrou con éxito preto do Polo Sur lunar o 23 de agosto. Este logro converteu a India no cuarto país en aterrar na Lúa e no primeiro en facelo preto do Polo Sur lunar.

Fontes:

- A India hoxe