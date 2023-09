A organización india de investigación espacial agarda o amencer para comunicarse con Chandrayaan-3

A Organización de Investigación Espacial India (Isro) está a anticipar ansiosamente o amencer sobre o polo sur lunar, xa que lles permitirá establecer comunicación co módulo de aterraxe Vikram e o rover Pragyan da súa misión Chandrayaan-3. O dúo lunar estivo en modo de suspensión durante os últimos 15 días debido á noite lunar, pero coa chegada da luz solar ao punto Shiv Shakti, espérase que melloren as súas condicións operativas.

Os funcionarios de Isro afirmaron que teñen a esperanza de restablecer as comunicacións co módulo de aterraxe e o rover agora que se produciu o amencer no lugar de aterraxe. Este é un momento crucial para a misión, xa que a calor proporcionada polo sol é necesaria para que o módulo de aterraxe e o rover funcionen.

A misión Chandrayaan-3 lanzouse o 14 de xullo de 2023 e xa logrou fitos significativos. Converteu a India no cuarto país en aterrar con éxito na Lúa e no primeiro en facelo preto do polo sur lunar. O obxectivo principal da misión é explorar esta rexión cientificamente intrigante, que se cre que contén cantidades substanciais de auga conxelada.

O módulo de aterraxe Vikram e o rover Pragyan estiveron realizando varios experimentos desde a súa aterraxe o 23 de agosto. Mediron as densidades de electróns na ionosfera da Lúa e tomaron lecturas de temperatura da superficie lunar. O rover mesmo capturou a primeira imaxe do módulo de aterraxe na superficie da lúa.

Non obstante, a noite lunar detivo as operacións xa que as baterías dos vehículos, que funcionan con enerxía solar, non eran o suficientemente fortes como para manter os seus sistemas funcionando sen luz solar. Isro ten a esperanza de que, co inicio do amencer, a misión poida retomar a súa exploración innovadora se a electrónica sobreviviu á noite fría.

Se Isro restablece con éxito a comunicación con Vikram e Pragyan, será un logro notable, mostrando a súa resistencia e destreza tecnolóxica no campo da exploración espacial. O amencer no punto Shiv Shakti ten o potencial de marcar o inicio dun novo capítulo na exploración lunar.

