Chandrayaan-3: expectativas e achados potenciais de Vikram Lander e Pragyan Rover

Mentres a Organización de Investigación Espacial da India (ISRO) agarda o espertar do módulo de aterraxe Vikram e do rover Pragyan de Chandrayaan-3, espérase que as conclusións sexan clave unha vez que comecen a examinar os datos recollidos. Estes achados teñen o potencial de proporcionar coñecementos valiosos sobre o chan lunar, que poden beneficiar as futuras misións á Lúa, incluídas as que impliquen a exploración humana.

O módulo de aterraxe Vikram e o rover Pragyan foron postos en modo de suspensión por ISRO e prevese que esperten o 22 de setembro. O presidente de ISRO, S Somnath, mencionou que as avaliacións finais do comportamento dos sistemas só se poden facer despois de espertar. Aínda que se recompilou unha cantidade importante de datos, a análise e interpretación dos resultados pode levar varios meses ou mesmo un par de anos.

Anil Bharadwaj, director do Laboratorio de Investigación Física (PRL), afirmou que o foco está actualmente no estudo de varios parámetros, como as características da superficie, a temperatura, a composición elemental, a actividade sísmica e as condicións do solo. As observacións realizadas polos instrumentos teñen o potencial de proporcionar novos coñecementos sobre a capa superior do solo lunar. As traxectorias de movemento do rover, visibles nas imaxes captadas polos instrumentos, indican chan solto, con sucos de aproximadamente un centímetro de profundidade e as patas do módulo de aterraxe afundindose na superficie. A medida que a misión avanza máis profundamente no solo lunar, espérase que se faga máis compacto.

Chandrayaan-3, a terceira misión lunar de ISRO, foi lanzada o 14 de xullo desde o Centro Espacial Satish Dhawan en Sriharikota. A misión ten como obxectivo desenvolver e demostrar novas tecnoloxías necesarias para as misións interplanetarias. O módulo Lander (LM), o módulo de propulsión (PM) e o Rover indíxenas están equipados con instrumentos avanzados para recoller datos sobre a superficie e o ambiente da Lúa.

En xeral, os datos recollidos por Vikram e Pragyan teñen o potencial de contribuír aos avances científicos e abrir portas para unha exploración posterior, non só da Lúa senón tamén para futuras misións espaciais humanas.

Fontes:

– Times of India (TOI) – www.timesofindia.indiatimes.com

– Laboratorio de Investigación Física – www.prl.res.in