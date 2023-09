O instrumento científico do módulo Chandrayaan-3 envía datos suficientes para o futuro estudo de exoplanetas

O instrumento científico do módulo de propulsión Chandrayaan-3, chamado Spectro-polarimetry of HAbitable Planet Earth (SHAPE), estivo orbitando con éxito á Lúa durante 52 días e xa proporcionou datos suficientes para os seus obxectivos previstos. SHAPE está deseñado para estudar as características habitables da Terra durante a súa órbita arredor da Lúa, e os datos recollidos serán utilizados pola Organización de Investigación Espacial India (ISRO) para estudar exoplanetas no futuro.

O instrumento só se pode operar durante períodos específicos nos que a visibilidade desde a Terra é boa. Recolle datos continuamente durante estes tempos, que son invariantes no tempo, o que significa que as características captadas permanecen constantes e non cambian co paso do tempo. Aínda que se prevé que a análise de datos leve varios meses, ata agora obtívose suficiente información para cumprir os obxectivos da carga útil.

Os exoplanetas convertéronse nun foco importante para os astrofísicos, xa que poden soportar a vida. Ata a data, descubríronse máis de 5,000 exoplanetas, con miles máis agardando unha nova confirmación. Os primeiros exoplanetas só foron descubertos na década de 1990, o que supuxo un avance significativo na nosa comprensión dos sistemas planetarios máis aló do noso.

O módulo de propulsión Chandrayaan-3 estaba pensado principalmente para transportar o módulo de aterraxe, Vikram e Pragyan, á Lúa, pero o SHAPE engadiuse para maximizar o seu potencial. O obxectivo de SHAPE é permitir futuros descubrimentos de exoplanetas máis pequenos que poderían ser habitables ou sustentar vida.

Aínda que inicialmente se esperaba que o módulo tivese unha vida útil aproximada de seis meses, aínda ten unha cantidade importante de combustible restante, o que se estima que prolongará a súa vida operativa uns poucos anos. Unha vez que o módulo de propulsión se separou do módulo de aterraxe, tiña máis de 150 kg de combustible sen utilizar. A pesar de utilizar parte deste combustible nos últimos 50 días, aínda ten o suficiente para seguir orbitando arredor da Lúa.

Definicións:

– Spectro-polarimetry of HAbitable Planet Earth (SHAPE): o instrumento científico do módulo Chandrayaan-3 deseñado para estudar as características habitables de planeta Terra durante a súa órbita arredor da Lúa.

– Exoplaneta: planeta que orbita unha estrela fóra do sistema solar.