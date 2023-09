ISRO segue intentando establecer contacto cos Lander e Rover de Chandrayaan-3

A Organización de Investigación Espacial India (ISRO) anunciou que esperará outros 14 días para establecer contacto co módulo de aterraxe Vikram e o rover Pragyan da misión Chandrayaan-3. A organización continuará os seus esforzos para revivir o módulo de aterraxe e o rover ata o próximo solpor na Lúa, que está previsto para o 6 de outubro. Non obstante, o xefe da ISRO, S Somnath, afirmou que non está seguro cando se establecerá o contacto cos instrumentos. de Chandrayaan-3.

O principal desafío para o módulo de aterraxe e o rover sería reactivarse despois de soportar temperaturas tan baixas como -200 graos centígrados. Se os instrumentos a bordo conseguen sobrevivir ao frío extremo na Lúa, poden volver á vida e continuar coa súa misión de recoller e transmitir información da superficie lunar durante os próximos catorce días.

Realizáronse máis probas no módulo rover de Chandrayaan-3 e probouse completamente. A semellanza de deseño entre Pragyan e Vikram permite que as probas que funcionaron para Pragyan tamén sexan aplicables a Vikram. Isto aumenta a posibilidade de reactivación exitosa do lander e do rover.

Despois de realizar experimentos do 23 de agosto ao 4 de setembro, os módulos rover e aterraxe de Chandrayaan-3 puxéronse nun estado inactivo para soportar as condicións extremadamente frías do polo sur da Lúa.

Recuperar o módulo de aterraxe e o rover sería significativo non só para a continuación da súa misión, senón tamén para a información adicional que poderían reunir a través de experimentos posteriores. Confirmar a presenza de auga na Lúa sería un descubrimento crucial.

Fontes:

- Hindustan Times

– Live Mint