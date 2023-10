Chandrayaan 3: a misión lunar da India chega ao seu fin

A India fixo historia o 23 de agosto ao ser o primeiro país en aterrar con éxito preto do polo sur lunar. Non obstante, semanas despois de que a Organización de Investigación Espacial India (ISRO) tentase establecer comunicación co módulo de aterraxe Vikram e o rover Pragyan da misión Chandrayaan 3, o antigo presidente da ISRO, AS Kiran, indicou que quizais non haxa esperanzas de revivir a misión.

Os esforzos para establecer a comunicación co módulo de aterraxe e o rover comezaron o 22 de setembro, pero ata o momento non se recibiron sinais. Kiran afirmou que se había unha posibilidade de revivir a misión, debería ter ocorrido ata agora. Expresou que o éxito de Chandrayaan 3 beneficiaría moito ás futuras misións en canto a coñecemento e actividades de planificación na rexión.

Aínda que pode non haber esperanza para Chandrayaan 3, Kiran mencionou a posibilidade de que ISRO realice unha misión de retorno de mostras á Lúa no futuro. Non obstante, non proporcionou un prazo específico para tal empresa. Explicou que a planificación e dispoñibilidade de recursos determinarán a viabilidade dunha misión de retorno de mostra.

O 23 de agosto, a India logrou un fito importante ao aterrar con éxito preto do polo sur lunar. Isto converteu a India no cuarto país do mundo, despois de Estados Unidos, a antiga Unión Soviética e China, en lograr un aterraxe suave na superficie lunar. A misión proporcionou datos valiosos in situ dunha zona onde ningún outro país estivo antes. A pesar do posible final de Chandrayaan 3, a misión lunar da India sentou as bases para futuros esforzos de exploración espacial.

