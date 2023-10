As novas evidencias desafían os roles de xénero tradicionais de cazadores-recolectores

Investigacións recentes realizadas pola profesora de antropoloxía Sarah Lacy da Universidade de Delaware desafían a longa crenza de que os homes eran cazadores e as mulleres recolectoras nos tempos prehistóricos. Lacy e a súa colega Cara Ocobock da Universidade de Notre Dame revisaron a evidencia arqueolóxica e a literatura da era paleolítica e atoparon pouco apoio para a idea de que os papeis foron asignados específicamente a cada sexo. Tamén descubriron que as mulleres eran fisicamente capaces de cazar e que había exemplos de igualdade para ambos sexos en ferramentas antigas, dieta, arte, enterros e anatomía.

A investigación de Lacy e Ocobock contradí directamente a teoría do "Man the Hunter", que foi popularizada por primeira vez en 1968 polos antropólogos Richard B. Lee e Irven DeVore. A teoría suxire que a caza xogou un papel crucial na evolución humana e que todos os cazadores eran homes. Lacy atribúe a ampla aceptación desta teoría ao sesgo de xénero e espera que os seus descubrimentos se convertan no enfoque predeterminado para futuras investigacións.

O equipo de investigación tamén explorou as diferenzas anatómicas e fisiolóxicas entre homes e mulleres para determinar se estes factores impedían ás mulleres cazar. Descubriron que mentres os homes tiñan vantaxe nas actividades que requirían velocidade e potencia, as mulleres tiñan vantaxe nas actividades que requirían resistencia. Ambos os conxuntos de actividades eran esenciais para a caza na antigüidade. O equipo tamén destacou o papel dos estróxenos, que é máis destacado nas mulleres, para conferir esta vantaxe.

Esta nova investigación desafía as crenzas de longa data sobre os roles de xénero nas sociedades prehistóricas e enfatiza a necesidade de seguir explorando as vidas dos primeiros humanos, en particular das mulleres. Lacy cre que a idea de flexibilidade e traballo compartido en comunidades pequenas debería ser a suposición predeterminada cando se estudan as sociedades prehistóricas.

