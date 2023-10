Os investigadores descobren o impacto do spin nuclear nos procesos biolóxicos

Científicos da Universidade Hebrea de Xerusalén, en colaboración con outras institucións, fixeron un descubrimento innovador sobre o papel do spin nuclear nos procesos biolóxicos. Este achado desafía as suposicións anteriores e ten o potencial de revolucionar campos como a biotecnoloxía, a bioloxía cuántica, a separación de isótopos e a tecnoloxía de resonancia magnética nuclear (RMN).

Tradicionalmente, críase que o spin nuclear non tiña influencia nas actividades biolóxicas. Non obstante, investigacións recentes demostraron que certos isótopos, como os isótopos estables do osíxeno, compórtanse de forma diferente debido ao seu xiro nuclear. O equipo de investigadores centrouse especificamente na dinámica do osíxeno en ambientes quirais, onde descubriron que o spin nuclear afecta significativamente o seu transporte.

O estudo, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, ten implicacións amplas. Podería levar a avances na separación controlada de isótopos, permitindo procesos máis eficientes. Ademais, podería revolucionar a tecnoloxía de RMN, proporcionando novas posibilidades para as técnicas de diagnóstico e imaxes médicas.

O profesor Yossi Paltiel, o investigador principal, expresou entusiasmo pola importancia destes descubrimentos. Destacou o papel do spin nuclear nos procesos biolóxicos e suxeriu que a súa manipulación podería levar a aplicacións innovadoras en biotecnoloxía e bioloxía cuántica.

O estudo explora aínda máis a conexión entre os efectos cuánticos e os procesos biolóxicos. A forma única das moléculas quirais nos organismos vivos está influenciada pola mecánica cuántica, particularmente por unha propiedade chamada espín. As moléculas quirais poden interactuar de forma diferente coas partículas en función do seu espín, creando o que se coñece como selectividade de espín inducido quiral (CISS).

Os investigadores realizaron experimentos con partículas de auga de diferentes espíns, descubrindo que o espín inflúe no modo en que se comporta a auga nas células. Afecta á velocidade á que a auga entra nas células e provoca reaccións únicas cando están presentes moléculas quirais.

Comprender e controlar o xiro podería ter un profundo impacto na nosa comprensión dos procesos biolóxicos e podería levar a novos avances en varios campos. Este descubrimento destaca a importancia de seguir investigando o papel do spin nuclear nos organismos vivos.

En xeral, este estudo arroxa luz sobre o impacto significativo do spin nuclear nos procesos biolóxicos, en concreto a dinámica do osíxeno en ambientes quirais. Desafía as crenzas de longa data e abre posibilidades interesantes para os avances na biotecnoloxía, a bioloxía cuántica, a separación de isótopos e a tecnoloxía de RMN.

referencia:

– “Efectos de spin nuclear en procesos biolóxicos” de Ofek Vardi, Naama Maroudas-Sklare, Yuval Kolodny, Artem Volosniev, Amijai Saragovi, Nir Galili, Stav Ferrera, Areg Ghazaryan, Nir Yuran, Hagit P. Afek, Boaz Luz, Yonaton Goldsmith, Nir Keren, Shira Yochelis, Itay Halevy, Mikhail Lemeshko e Yossi Paltiel, Proceedings of the National Academy of Sciences, DOI: 10.1073/pnas.2300828120

Fontes:

- Universidade Hebrea de Xerusalén

– Instituto de Ciencias da Terra e Ciencias da Vida en hebreo

- Instituto Weizmann