Os físicos reducen a busca de monopolos magnéticos usando grandes datos de colisionadores de hadróns

Os físicos sospeitaron dende hai tempo da existencia de monopolos magnéticos, partículas que posúen un polo norte ou polo sur sen a súa contraparte. Aínda que aínda non se atoparon estes esquivos monopolios, os novos datos do Large Hadron Collider (LHC) permitiron aos investigadores reducir o posible espazo enerxético onde poden residir os monopolos magnéticos.

O concepto de monopolo magnético foi proposto orixinalmente polo físico Paul Dirac. Suxeriu que a presenza de monopolos magnéticos sería consistente coa mecánica cuántica e podería explicar certas características inexplicables da carga. Segundo a teoría de Dirac, a menor carga magnética posible para un só monopolo é 68.5 veces a carga dun electrón, sendo os monopolos máis grandes múltiplos diso.

Na década de 1970, a busca de monopolos magnéticos cobrou impulso xa que se converteu nunha proba fundamental para as teorías que pretendían unificar a relatividade xeral e a mecánica cuántica. Aínda que ocasionalmente apareceron informes sobre o descubrimento de monopolos magnéticos, moitas veces foron retirados ou casos de informes erróneos.

A colaboración ATLAS no CERN, utilizando datos do LHC, identificou dous posibles mecanismos polos que as colisións de alta enerxía entre protóns poderían crear monopolos magnéticos con masas de ata 4 TeV. Ambos mecanismos implican a liberación de fotóns virtuais polos protóns. Nun escenario, un fotón virtual crea un monopolo magnético por si só, e no outro, dous fotóns interactúan para crear un monopolo. Calquera destes escenarios restauraría a dobre simetría eléctrica-magnética rota nas ecuacións de Maxwell.

ATLAS está a buscar evidencias de monopolos magnéticos buscando depósitos de carga no seu detector. Dado que un monopolo levaría unha carga moito maior que a dun electrón, os seus depósitos deberían destacarse dos doutras partículas subatómicas.

Aínda que ATLAS aínda non atopou probas directas de monopolios magnéticos, a súa análise dos datos do LHC de 2015 a 2018 permitiulles reducir as masas posibles e a taxa de produción dos monopolos máis pequenos nun factor de tres.

Aínda que poida parecer unha busca interminable, a comunidade de física cre na importancia de atopar monopolos magnéticos. O seu descubrimento non só validaría teorías que predicen a súa existencia, senón que as masas destes monopolios tamén poderían diferenciar entre teorías competidoras.

O traballo de investigación que discute estes achados foi enviado ao Journal of High Energy Physics e está dispoñible como preimpresión en ArXiv.org.

