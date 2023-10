O experimento NA64 descobre un gran avance na procura da materia escura

By

O experimento NA64 do CERN está facendo avances significativos na busca de materia escura, especialmente dentro dos modelos de materia escura térmica que inclúen partículas sub-GeV. Nunha publicación recente en APS Physical Review Letters, o experimento revelou un descubrimento innovador: a identificación dunha interacción mediada polo esquivo fotón escuro A0.

A materia escura, unha entidade invisible que constitúe unha parte importante da masa do universo, segue a ser un misterioso enigma no campo da ciencia. Os modelos de materia escura térmica, especialmente aqueles que presentan partículas sub-GeV, xurdiron como candidatos convincentes na procura de desentrañar este enigma.

Segundo estes modelos, a materia escura e a materia ordinaria estiveron antes en equilibrio térmico, neutralizándose mutuamente a velocidades equivalentes. Non obstante, a medida que o universo se expandía e arrefriaba, este equilibrio interrompeuse, deixando atrás un resto de densidade de materia escura. Para comprender mellor esta situación, é necesaria unha nova forma de interacción que conecte a materia escura e as partículas modelo estándar.

No núcleo desta interacción está o fotón escuro A0, que serve de mediador entre a materia escura χ e a materia ordinaria. A interacción depende do termo de mestura cinética (ϵ/2)F0μνFμν, onde Fμν e F0μν representan os tensores de tensión dos campos de fotóns e fotóns escuros, e ϵ representa a forza de mestura.

O fotón escuro A0, asociado co grupo calibre UD(1) roto espontáneamente, ten unha forza de acoplamento escuro eD. Este acoplamento exprésase como Lint = -eDA0μJμD, con JD que representa a corrente de materia escura. Ademais, o termo de mestura xera unha interacción Lint = ϵeA0μJμem entre A0 e a corrente electromagnética Jμem, onde e representa o acoplamento electromagnético.

Comprender estas intrincadas conexións é crucial xa que constitúen a base para desvelar os misterios da materia escura e a súa interacción co modelo estándar da física de partículas.

Para navegar polas complejidades dos modelos térmicos escalares e fermiónicos de materia escura, os investigadores deben estudar meticulosamente o espazo de parámetros. Isto implica explorar a existencia prevista de partículas sub-GeV χ, que poden adoptar diversas formas: partículas escalares, Majorana ou pseudo-Dirac, todas elas acopladas ao fotón escuro A0.

A determinación dos valores dos parámetros que definen a sección transversal de aniquilación, a densidade da materia escura da reliquia e a forza de acoplamento escuro αD é esencial nesta exploración. Estes parámetros proporcionan información sobre a interacción entre a mestura do fotón escuro ϵ e o acoplamento αD, arroxando luz sobre a natureza da materia escura.

O experimento NA64 do CERN está á vangarda na busca de materia escura sub-GeV. Mediante colisións entre electróns de 100 GeV e un branco activo, este experimento pretende descubrir os segredos da materia escura sub-GeV. A configuración experimental inclúe contadores de centelleo, un espectrómetro magnético, calorímetros e varios detectores deseñados para identificar e caracterizar partículas.

O espectrómetro magnético é un compoñente clave que permite a reconstrución precisa do momento do electrón entrante cunha impresionante precisión do 1%. Combinado con detectores como Micromegas e cámaras de tubos de palla, o experimento proporciona unha comprensión completa das interaccións das partículas.

Non obstante, a procura da materia escura sub-GeV vén con desafíos, especialmente ao tratar con sinais de fondo que poden ocultar os descubrimentos desexados. Estas fontes de fondo inclúen perdas de dimuóns, desintegracións de μ, π, K, fugas de neutros e perforación de hadróns neutros. Os investigadores empregan técnicas innovadoras para mitigar estes sinais de fondo, utilizando criterios de selección apoiados por simulacións e análise de datos para identificar e rexeitar sinais non desexados.

A análise estatística xoga un papel vital na procura de comprender a materia escura. A través de técnicas avanzadas, os investigadores determinaron límites superiores na forza de mestura ϵ, aportando información valiosa á luz. Os resultados do experimento NA64 estableceron límites de exclusión do nivel de confianza do 90% para ϵ, revelando a intrincada relación entre ϵ e a masa A0. Estes resultados teñen o potencial de remodelar a nosa comprensión da materia escura, abrindo novas vías para a exploración e investigación.

As implicacións dos descubrimentos do experimento NA64 esténdense máis aló do laboratorio, ofrecendo restricións aos modelos de materia escura térmica. Os planos de parámetros para partículas de materia escura de baixa masa (y; mχ) e (αD; mχ) proporcionan información sobre os desafíos aos que se enfrontan certos escenarios de materia escura e motivan unha exploración máis adiante.

Con cada avance, achegámonos cada vez máis a desentrañar o enigma da materia escura e a obter unha comprensión máis profunda do universo.

fonte:

– Andreev, Yu.M. et al. (2023) 'Search for Light Dark matter with NA64 at CERN', Physical Review Letters, 131(16). doi:10.1103/physrevlett.131.161801.