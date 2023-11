A sorprendente calor e composición química das galaxias "adolescentes".

Un estudo recente dirixido por un equipo de astrofísicos da Northwestern University, utilizando o Telescopio Espacial James Webb (JWST) da NASA, revelou interesantes visións do mundo das galaxias durante a súa "adolescencia". Estes achados, publicados en The Astrophysical Journal Letters, arroxan luz sobre a composición química das galaxias nas súas etapas formativas, proporcionando unha comprensión máis profunda da evolución do universo.

Os investigadores centráronse nas galaxias que xurdiron entre dous e tres mil millóns de anos despois do nacemento do universo, durante a súa fase adolescente. Esta etapa particular caracterízase por temperaturas máis altas e unha presenza inesperada de elementos pesados, incluído o níquel, un elemento que normalmente é difícil de detectar. Ao descubrir a presenza de níquel e outros elementos, o estudo ofrece información valiosa sobre o proceso evolutivo galáctico.

Dirixido por Allison Strom, profesora asistente de física e astronomía da Northwestern University, o estudo completo pretende comprender as transformacións e o crecemento que experimentan as galaxias ao longo dos 14 millóns de anos de historia do universo.

O CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) Survey, que recibe o nome da respectada astrónoma Cecilia Payne-Gaposchkin, utiliza o JWST para analizar a luz espectral emitida polas galaxias afastadas. Esta análise de "ADN químico" permite aos científicos coñecer as fases de desenvolvemento das galaxias e facer predicións sobre a súa evolución futura. A investigación xoga un papel vital na construción dunha comprensión holística da maduración das galaxias ao longo do tempo.

Para realizar o estudo, o equipo observou 33 galaxias distantes nun lapso de 30 horas. Ao combinar datos de 23 destas galaxias, crearon unha imaxe composta que mellorou a súa comprensión destes corpos celestes. Os espectros compostos revelaron a presenza de varios elementos, como hidróxeno, helio, nitróxeno, osíxeno, silicio, xofre, argón e, en particular, níquel.

Un dos descubrimentos fundamentais do estudo é que estas galaxias adolescentes presentan temperaturas incriblemente altas, que superan os 13,350 graos centígrados (24,062 graos Fahrenheit). Estas temperaturas superan con moito o que normalmente se observa nas galaxias, o que subliña as características químicas e físicas únicas das galaxias durante a súa fase adolescente.

Apoiado pola NASA, a Fundación Pittsburgh e a Corporación de Investigación para o Avance Científico, os datos do estudo obtivéronse do Arquivo Mikulski para os Telescopios Espaciais do Instituto de Ciencia do Telescopio Espacial e do Observatorio WM Keck. Esta colaboración destaca o esforzo colectivo na investigación astronómica e o enfoque sinérxico para comprender o universo.

A medida que continúa a análise dos datos do JWST, anticipamos novas revelacións e unha comprensión máis complexa da evolución galáctica e dos procesos fundamentais que conforman o noso universo. Este estudo reafirma as notables capacidades dos telescopios modernos e fai fincapé na procura continua do coñecemento e da investigación científica no campo da astrofísica. Subliña a importancia das colaboracións para superar os límites da nosa comprensión do universo.

FAQ

Que é a Enquisa CECILIA?

A enquisa CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) é un proxecto de investigación que leva o nome da astrónoma Cecilia Payne-Gaposchkin. Examina a luz espectral emitida polas galaxias distantes e axuda aos científicos a comprender a súa composición química, as etapas de desenvolvemento e a evolución futura.

Que revelou o estudo sobre as galaxias "adolescentes"?

O estudo descubriu que as galaxias nos seus anos "adolescentes" presentan temperaturas inesperadamente altas e unha presenza inusual de elementos pesados, incluído o níquel. Estes achados proporcionan información valiosa sobre o proceso de evolución galáctica durante esta fase crucial.

Como se levou a cabo o estudo?

Os investigadores observaron un total de 33 galaxias distantes durante un período de 30 horas. Ao combinar datos de 23 destas galaxias, crearon unha imaxe composta que proporcionou unha comprensión máis completa destes corpos celestes. A análise dos espectros compostos revelou a presenza de varios elementos, arroxando luz sobre a composición química das galaxias "adolescentes".

Cales son as implicacións desta investigación?

O estudo contribúe ao noso coñecemento da evolución galáctica e á comprensión do desenvolvemento global do universo. Ao descubrir as características únicas das galaxias durante a súa fase adolescente, os científicos obteñen información sobre os complexos procesos que conforman o noso universo. A investigación tamén subliña a importancia dos esforzos de colaboración para avanzar na nosa comprensión do cosmos.