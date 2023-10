Os desprendementos de terra convertéronse nun desastre recorrente, o que provocou importantes perdas de vidas e bens en todo o mundo. Estes eventos víronse agravados polas accións humanas e o seu impacto no medio ambiente. Aínda que as ocorrencias naturais de desprendementos de terra son relativamente raras, as actividades humanas como a deforestación, a minería, a eliminación inadecuada de residuos e o desenvolvemento non planificado de infraestruturas fixeron que o chan sexa máis propenso aos desprendementos.

Os desprendementos de terra, a diferenza dos desastres naturais como inundacións ou terremotos, non son fenómenos totalmente naturais. A intervención humana en forma de danar o medio ambiente e alterar as paisaxes tivo un papel importante no aumento da aparición de desprendementos de terra. Hoxe, mentres asistimos á intensificación da calor e ao cambio climático, o risco de desprendementos de terra acentuouse aínda máis.

Un dos principais factores que contribúen aos desprendementos de terra é a composición do solo. En Nagaland, India, o chan/rocha arxilosa é particularmente vulnerable aos desprendementos de terra. Durante a estación seca, este tipo de solo é tan duro como a rocha, o que dificulta a escavación. Non obstante, cando as fortes choivas saturan o chan, vólvese brando e facilmente propenso a desprendementos. A plantación de árbores específicas como o carballo, que teñen unha gran capacidade de absorción de auga, pode axudar a mitigar os desprendementos nestas zonas vulnerables.

Ademais, as vibracións producidas por vehículos, trens, avións e mesmo instalacións hidroeléctricas poden debilitar o chan, creando fendas e buratos que permiten filtrar a auga. Os terremotos tamén son máis frecuentes, contribuíndo aos desastres por desprendementos de terra.

Para facer fronte a esta crecente preocupación, é fundamental adoptar medidas proactivas para a mitigación dos corrementos de terra. Plantar especies de árbores adecuadas ao longo das estradas pode axudar a estabilizar o chan e absorber o exceso de auga. Os carballos, por exemplo, están profundamente arraigados e poden resistir calamidades naturais como furacáns e tifóns. Tamén teñen a capacidade de absorber auga, polo que son unha opción ideal para mitigar os desprendementos.

Nas rexións onde os desprendementos de terra representan unha ameaza importante, como Nagaland, é imperativo que os proxectos de construción de estradas inclúan a plantación simultánea destas árbores. Os organismos gobernamentais e as empresas implicadas no desenvolvemento de infraestruturas deberían priorizar a implementación de tales estratexias para garantir a mitigación a longo prazo dos desprendementos.

Ao comprender as causas e as consecuencias dos desprendementos de terra e implementar medidas eficaces como a plantación de árbores, podemos traballar para minimizar o impacto devastador destes desastres nas vidas humanas e nas propiedades.

