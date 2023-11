As tarefas de astronauta de Canadá: unha nova era de exploración espacial

Canadá está entrando nunha nova e emocionante fase de exploración espacial co anuncio de asignacións de astronautas o mércores 22 de novembro. A Axencia Espacial Canadense (CSA) organizará un evento en directo na súa sede preto de Montreal, Quebec. Este evento, que se transmitirá simultáneamente en varias plataformas, incluíndo YouTube e Facebook, revelará as últimas misións dos astronautas canadenses.

No pasado, a identidade dos astronautas e as súas tarefas mantivéronse en secreto ata o momento do evento. Non obstante, esta vez, hai un feito fundamental que sabemos con certeza: hai tres astronautas activos da CSA dispoñibles para as misións. Estes inclúen o médico David-Saint Jacques, que pasou 204 días na Estación Espacial Internacional en 2018-19, a científica de bombeiros Jenni Sidey-Gibbons, apta para o seu primeiro voo espacial, e Joshua Kutryk, un piloto militar que tamén é elixible para o seu primeiro voo espacial. voo espacial.

Unha cousa que sabemos é que un astronauta da CSA, Jeremy Hansen, xa foi asignado á misión Artemis 2 da NASA, programada para voar arredor da Lúa a finais de 2024. A misión de Hansen demostra a importante contribución de Canadá aos programas espaciais internacionais. Desde finais da década de 1970, Canadá foi fundamental para proporcionar robótica para as misións da NASA, desde o Canadarm no transbordador espacial ata o Canadarm2 e o Dextre na Estación Espacial Internacional. A cambio do seu traballo de robótica, Canadá recibe unha parte da ciencia e un asento de astronauta na ISS.

Pero a participación de Canadá na exploración espacial estase a expandir máis alá da robótica. A recente promesa de Canadarm3 para o proxecto Gateway da NASA e un memorando de entendemento con Axiom Space abren o camiño para que os astronautas canadenses participen en futuras misións lunares e misións a curto prazo na ISS comandadas por antigos astronautas da NASA.

Aínda que as oportunidades para os astronautas canadenses foron limitadas debido á pequena base fiscal do país para o financiamento do espazo, este anuncio marca unha ocasión rara na que varios astronautas da CSA recibirán tarefas no mesmo período de tempo. É un momento emocionante para Canadá, xa que abraza unha nova era de exploración espacial e fortalece a súa posición como actor clave nos programas espaciais internacionais.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Quen son os astronautas activos da CSA? Os astronautas activos da CSA actualmente dispoñibles para as misións son David-Saint Jacques, Jenni Sidey-Gibbons e Joshua Kutryk. Cal é a misión de Artemis 2? A misión Artemis 2 é unha misión dirixida pola NASA que voará arredor da Lúa. Jeremy Hansen, un astronauta da CSA, xa foi asignado a esta misión. Que é Canadarm3? Canadarm3 é un brazo robótico de próxima xeración desenvolvido por Canadá para o proxecto Gateway da NASA, que ten como obxectivo establecer unha estación espacial preto da Lúa. Que é Axiom Space? Axiom Space é unha empresa con sede en Houston que realiza misións a curto prazo á ISS usando a nave espacial SpaceX Crew Dragon. Canadá ten un memorando de entendemento con Axiom Space para posibles misións a curto prazo.