As lentes gravitacionais múltiples poden salvar a brecha de comunicación?

Explorar as marabillas do Universo sempre fascinou aos que miran a través dos telescopios. Un dos fenómenos máis intrigantes do espazo é a lente gravitacional, onde a gravidade de grandes cúmulos de galaxias pode curvar a luz, actuando como telescopios da natureza. Non obstante, o físico Viktor T Toth formula unha pregunta interesante: pódense aliñar varias lentes gravitatorias para crear unha "ponte de comunicación" entre civilizacións?

A teoría xeral da relatividade de Albert Einstein explica como a presenza da materia pode distorsionar o espazo. Imaxina unha bola de bolos colocada no centro dunha lámina de goma, causando un mergullo na superficie. Os obxectos que rodaban ao longo da pelota viaxarían por este "espazo curvo" e experimentarían camiños alterados. Este concepto utilízase nas misións espaciais para axustar as traxectorias das naves espaciais.

Do mesmo xeito, a luz que pasa por obxectos masivos como cúmulos de galaxias vese afectada por este fenómeno, o que resulta en lentes gravitatorias. A primeira evidencia de que a luz era desviada por un obxecto masivo observouse en 1919. As lentes gravitatorias foron descubertas máis tarde en 1979, o que proporcionou aos astrónomos un medio para estudar a distribución da materia no cúmulo de lentes e observar obxectos distantes máis facilmente.

Toth explora a idea de que múltiples lentes gravitacionais poderían amplificar a luz, creando potencialmente unha ponte de comunicación entre civilizacións. Aínda que unha única lente xa proporciona amplificación, Toth suxire que un sistema de múltiples lentes podería ofrecer aínda máis. Non obstante, o seu estudo centrouse nun sistema de dúas lentes aliñados ao longo do eixe central, pero non atopou vantaxes nin amplificación de sinal adicional en comparación cun sistema de lente única.

Ao sistema de dúas lentes aplicáronse varias técnicas, incluíndo a cartografía de fotóns e a teoría de ondas, que deron resultados similares. Utilizáronse gráficos por ordenador e trazado de raios para identificar as características visuais do sistema, o que suxire a presenza de dous aneis de Einstein concéntricos. Non obstante, detectar estes aneis en escenarios do mundo real sería extremadamente difícil.

FAQ

Poden as lentes gravitatorias múltiples amplificar a luz con fins de comunicación?

Aínda que o concepto é fascinante, o estudo de Viktor T Toth indica que un sistema de lentes múltiples non ofrece vantaxes significativas nin amplificación de sinal adicional en comparación cun sistema de lente única. Polo tanto, o uso de lentes gravitacionais como medio de comunicación cósmica a longa distancia segue sendo unha idea de ciencia ficción polo momento.

Como funcionan as lentes gravitatorias?

As lentes gravitatorias ocorren cando a gravidade dun obxecto masivo, como un cúmulo de galaxias, curva a luz que pasa por el. Este efecto de flexión actúa como unha lente natural, o que permite aos astrónomos estudar obxectos distantes e a distribución da materia no grupo de lentes.

Fontes: Autor Viktor T Toth: [Link](https://viktortoth.net/)