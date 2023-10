Comprensión da teoría da ensamblaxe: explorando a interface entre a evolución e a física

By

A evolución e a física adoitan considerarse como dous campos distintos, pero artigos recentes publicados en revistas de prestixio tentaron tender unha ponte entre estas disciplinas. Porén, un destes artigos, en particular, foi criticado pola súa mala escritura e terxiversación da relación entre a evolución e a física.

O traballo mal escrito presenta a Teoría da Ensamblaxe, que ofrece información sobre as condicións naturais que permiten a química combinatoria e a xeración de moléculas complexas. Porén, os autores, que son químicos, afirman erróneamente que a física e a bioloxía son incompatibles. En realidade, a evolución é totalmente compatible coa física, e isto é recoñecido dende hai moito tempo.

A Teoría da Ensamblaxe presenta un marco que pretende redefinir o concepto de "obxecto" en relación coas leis da física. A teoría suxire que os obxectos poderían incluír entidades físicas como átomos, pero tamén conceptos non físicos como linguaxes humanas e memes. Non obstante, o artigo non explica adecuadamente esta teoría, causando confusión e dificultando a comprensión.

Para comprender mellor a Teoría da Ensamblaxe, axuda a pensar nela en termos de química. Imaxina xogar unha mestura de produtos químicos sinxelos xuntos e observar as reaccións. O resultado normalmente sería unha combinación de polímeros, cada un ensamblado a partir dunha disposición aleatoria de produtos químicos simples. Non obstante, en realidade, adoitamos observar un número limitado de combinacións moi favorecidas. Isto é similar a como a evolución selecciona un número limitado de proteínas funcionais da gran poboación potencial.

A teoría da ensamblaxe propón que calquera poboación de moléculas pode verse como resultado do número mínimo de pasos necesarios para a ensamblaxe, xunto co número de copias presentes. Isto recoñece que a poboación final está influenciada pola historia e a continxencia dos primeiros pasos de montaxe. A teoría é útil para distinguir cuantitativamente entre polímeros ensamblados aleatoriamente e aqueles formados a partir de varias copias dun só monómero.

Aínda que a teoría da ensamblaxe ten posibles aplicacións, é esencial recoñecer as súas limitacións e evitar terxiversar a relación entre a evolución e a física. A evolución segue sendo consistente coas leis da física e pódese entender dentro dos marcos existentes.

