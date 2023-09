O potencial dos océanos para almacenar dióxido de carbono e mitigar o cambio climático

Os océanos da Terra cobren unha parte importante da súa superficie, aproximadamente o 70%, e teñen a capacidade de almacenar dióxido de carbono, un gas de efecto invernadoiro que contribúe ao cambio climático. Esta capacidade dos océanos para capturar e reter dióxido de carbono está a ser estudada amplamente polos científicos nun esforzo por comprender a dinámica e o potencial do secuestro de carbono.

O US Geological Survey (USGS) e os seus socios están a realizar investigacións para investigar varios aspectos do almacenamento de carbono nos océanos. Estes estudos teñen como obxectivo determinar como entra o carbono nos océanos, a cantidade de carbono secuestrado actualmente, o potencial para aumentar a captura e a duración da contención do carbono. Ademais, os científicos están a explorar o papel de certos minerais para mellorar o proceso de almacenamento e mitigar a acidificación dos océanos.

Unha das áreas de enfoque para o USGS é o carbono transportado desde os humidais das mareas ata os océanos. Os humidais das mareas serven de enlace entre a terra e o mar, e as plantas destas zonas absorben o dióxido de carbono da atmosfera. Parte deste carbono almacénase nas raíces e no chan das plantas, mentres que unha parte transfírese á auga do mar. O carbono restante é liberado de novo á atmosfera como dióxido de carbono. O estudo deste movemento de carbono proporciona información valiosa para mitigar a acidificación dos océanos.

Outro proxecto dirixido polo USGS examina o potencial de engadir o mineral olivino ás costas para aumentar o almacenamento de carbono nos océanos. Sábese que a olivina absorbe naturalmente o dióxido de carbono e pódese introducir nas rexións costeiras en forma de area verde claro. Os investigadores están a investigar como a olivina altera a química da auga do mar e se pode capturar e reter eficazmente o dióxido de carbono liberado das zonas húmidas.

Estes esforzos científicos xogan un papel crucial na toma de decisións para gobernos, organizacións e entidades privadas implicadas na xestión do territorio e na restauración costeira. Comprender as capacidades de almacenamento de carbono nos océanos axuda a planificar infraestruturas, abordar o aumento e a erosión do nivel do mar e avaliar estratexias para reducir o carbono atmosférico.

O USGS utiliza varios métodos para medir o intercambio de carbono, incluíndo cámaras de cilindro transparentes para controlar o intercambio de gases entre os ecosistemas e a atmosfera. A tecnoloxía de sensores úsase para medir o fluxo de auga entre as zonas húmidas e o océano e para analizar a química da auga. Ao combinar estas medicións con imaxes de satélite, os científicos poden estimar o movemento de carbono nos humidais e o potencial para aumentar o almacenamento de carbono nos océanos.

As asociacións de colaboración son esenciais para estes esforzos de investigación. O USGS traballa xunto a axencias federais, institucións académicas e socios da industria para ampliar a base de coñecemento e impulsar a innovación no secuestro de carbono. Socios como a National Oceanic and Atmospheric Association, o National Park Service e a Woods Hole Oceanographic Institution aportan coñecementos e recursos para facilitar estudos exhaustivos.

En xeral, ao afondar no potencial dos océanos para almacenar dióxido de carbono, os científicos abren as portas a estratexias eficaces de mitigación do cambio climático. Comprender o papel dos humidais e dos océanos no ciclo do carbono contribúe a un enfoque integral para abordar as emisións de carbono causadas polo ser humano e o cambio climático.

Definicións:

– Secuestro de carbono: proceso de captación e almacenamento de dióxido de carbono para mitigar a súa liberación á atmosfera.

– Acidificación dos océanos: a diminución continua do pH dos océanos da Terra, causada principalmente pola absorción de dióxido de carbono da atmosfera.

– Olivina: un mineral que absorbe naturalmente o dióxido de carbono e que se pode utilizar para mellorar o almacenamento de carbono nos océanos.

Fontes:

