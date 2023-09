A nave espacial Aditya L1 da India está equipada para manexar erupcións solares e CME

A Administración Nacional de Aeronáutica e Espazo (NASA) compartiu recentemente imaxes da súa sonda espacial, Parker Solar Probe, pasando por unha poderosa nube de eyección de masa coronal (CME). Este CME é unha forte expulsión da coroa solar que pode danar satélites e naves espaciais. Se se espera que a nave espacial india Aditya L1 chegue ao seu destino en catro meses, xorden preocupacións sobre o impacto potencial do CME na misión.

A pesar destes temores, a sonda Aditya L1 ten dúas vantaxes que poden axudarlle a soportar este tipo de incidentes. En primeiro lugar, está situado a unha distancia considerable do Sol, a diferenza da sonda solar Parker da NASA que se achega ao Sol a unha distancia de 6.9 ​​millóns de quilómetros. Aditya L1, pola súa banda, está a uns 1.5 millóns de quilómetros de distancia da Terra. Esta diferenza espacial podería proporcionar un maior nivel de protección.

Ademais, a sonda Aditya L1 está equipada con aliaxes especiais e substancias deseñadas para protexela dos perigos relacionados co espazo, como as radiacións extremas e as nubes CME. Esta característica garante que a nave espacial estea ben preparada para xestionar calquera posible risco asociado á súa proximidade ao Sol.

Aditya L-1 é a misión solar inaugural da India e recentemente completou a súa cuarta manobra cara á Terra o 15 de setembro. A colaboración entre a Organización de Investigación Espacial India (ISRO) e outros seis institutos nacionais ten como obxectivo estudar a fotosfera, a cromosfera e a coroa do Sol. utilizando detectores avanzados de partículas electromagnéticas e campos magnéticos.

Co seu deseño robusto e as súas medidas de protección, a sonda Aditya L1 está ben posicionada para contribuír significativamente á nosa comprensión do Sol e do seu comportamento. Esta misión representa un paso crucial para o programa de exploración espacial da India, que mostra a destreza tecnolóxica do país e a súa dedicación á investigación científica.

