Irlanda podería experimentar unha impresionante exhibición da aurora boreal

Os observadores das estrelas irlandesas poden ter a oportunidade de presenciar unha notable exhibición da aurora boreal o 23 de setembro. O equinoccio de setembro podería provocar un espectáculo espectacular da aurora boreal, especialmente ao longo das costas rurais do norte de Irlanda. Tamén existe a posibilidade de que as luces sexan visibles noutras áreas, como Mayo, Ashbourne e Dublín, dependendo das condicións meteorolóxicas. As auroras boreais presentan tons deslumbrantes de verde, rosa e vermello, resultado das partículas que interactúan coa atmosfera terrestre.

David Moore, editor da revista Astronomy Ireland, explicou que o equinoccio aumenta a probabilidade de ver a aurora boreal debido á inclinación da Terra cara ao sol. Aínda que un sol tranquilo pode eliminar calquera posibilidade de presenciar o fenómeno, incluso unha modesta explosión no sol durante o equinoccio pode provocar unha exhibición da aurora. Moore suxeriu que os que viven na costa norte de Irlanda terían unha mellor vista, xa que poden contemplar o océano Atlántico sen interferencias das luces da cidade na distancia.

Non obstante, Moore advertiu de non ter moita esperanza sobre a observación de toda a pantalla, xa que depende en gran medida das condicións meteorolóxicas. O tempo imprevisible de Irlanda adoita producir nubes, que poden obstruír a vista. Así e todo, hai épocas de ceos despexados no país, e as últimas previsións meteorolóxicas para o 23 de setembro indican a posibilidade de ceos despexados tras un período de choiva. Isto ofrece algunha esperanza para os observadores das estrelas en Irlanda que esperan ansiosamente un espectáculo deslumbrante no seu ceo nocturno.

Fontes: Astronomy Ireland Magazine, Met Eireann