Advanced Imaging revela información sobre a Long Valley Caldera de California

Científicos de Caltech utilizaron técnicas de imaxe avanzadas para investigar o aumento da actividade sísmica dentro da Caldera Long Valley de California, un supervolcán inactivo. Durante as últimas décadas, esta rexión das montañas do leste de Serra Nevada experimentou enxames de terremotos e inflación do chan, co que o chan subía aproximadamente media polgada ao ano durante estes episodios.

Dirixido polo profesor Zhongwen Zhan, o equipo de investigación produciu imaxes subterráneas moi detalladas da Caldera de Long Valley, que penetran ata 10 quilómetros na codia terrestre. Os seus descubrimentos publicáronse na revista Science Advances o 18 de outubro. As imaxes revelan que a cámara magmática do volcán está cuberta por unha tapa solidificada de rocha cristalizada, formada polo arrefriamento e solidificación do magma líquido.

Para xerar estas imaxes subterráneas, os científicos utilizaron unha técnica que consiste en medir as ondas sísmicas dos terremotos. Empregaron cables de fibra óptica, semellantes aos utilizados para os servizos de Internet, para facer medicións sísmicas mediante un método chamado detección acústica distribuída (DAS). O cable de 100 quilómetros que utilizaron para tomar imaxes da Caldera de Long Valley equivalía a un tramo de 10,000 sismómetros dun só compoñente.

Durante un período de 18 meses, o equipo rexistrou máis de 2,000 eventos sísmicos, a maioría dos cales eran demasiado pequenos para ser sentidos pola xente. Esta investigación supón a primeira vez que se producen imaxes tan profundas e de alta resolución usando DAS. Estudos anteriores que empregaron a tomografía local centráronse só no ambiente subterráneo pouco profundo a unhas profundidades duns 5 quilómetros, ou abarcaron unha área máis grande con menor resolución.

"Aínda que non cremos que a rexión se estea preparando para outra erupción supervolcánica, o proceso de arrefriamento pode liberar suficiente gas e líquido para provocar terremotos e pequenas erupcións", explica o profesor Zhan. Por exemplo, en maio de 1980, a Caldera de Long Valley experimentou catro terremotos de magnitude 6.

Os plans futuros do equipo implican utilizar un cable de 200 quilómetros para afondar aínda máis na codia terrestre, alcanzando profundidades de entre 15 e 20 quilómetros. Isto permitirá explorar máis a cámara de magma da caldeira, a miúdo referida como o seu "corazón que late". O uso da tecnoloxía DAS neste estudo destaca o seu potencial para avanzar na comprensión da dinámica da codia tamén noutras rexións.

