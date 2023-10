Os astronautas poden conducir no po de lúa derretido para superar os desafíos

By

Cando os astronautas volvan á Lúa, enfrontaranse a numerosos desafíos, incluíndo a radiación, as flutuacións de temperatura e o perigoso po lunar. Para abordar o problema de atravesar a superficie lunar, a Axencia Espacial Europea (ESA) está a explorar a idea de usar láseres de alta enerxía para derreter o po e crear superficies de condución sólidas.

A misión Apolo 11 enfrontouse a incertezas sobre a profundidade e a cantidade de po lunar, o que supuña un risco de afundimento durante o aterraxe. Aínda que as sondas de detección de po do módulo de aterraxe evitaron calquera incidente de afundimento, o po aínda causou problemas para a exploración da superficie lunar a curto prazo. Polo tanto, para futuras misións, atopar unha solución ao po fino e pegado é fundamental.

Ao fundir o po no lugar, a ESA pretende crear superficies de condución endurecidas que poidan soportar o duro ambiente lunar. Os modelos da NASA mostran que a aterraxe de naves espaciais máis grandes podería levantar cantidades significativas de po, que poden danar as superficies dos aterradores. Así, a capacidade de derreter o po e formar superficies sólidas podería evitar estes problemas.

O programa PAVER da ESA (paving the road for large area sintering of regolith) estivo investigando o potencial deste enfoque. En probas controladas que utilizaron regolito lunar simulado, utilizouse un láser de CO12 de 2 quilovatios para derreter o po, dando como resultado unha superficie lisa e vítrea que podería servir como estradas, áreas de aterraxe e zonas operativas na Lúa.

O uso de láseres de alta enerxía para fundir a area terrestre para superficies de condución sólidas foi proposto en 1933 pero nunca se implementou. Non obstante, na Lúa, o desenvolvemento de recursos in situ é crucial, o que fai que o concepto sexa máis factible. En lugar de levar un láser de dióxido de carbono á Lúa, a ESA suxire que a luz solar lunar podería concentrarse usando unha lente de Fresnel compacta para conseguir un fundido equivalente.

O artigo recente que detalla os resultados de PAVER destaca a dispoñibilidade directa de enerxía solar e regolito lunar na Lúa, o que fai que a sinterización ou a fusión do regolito sexa viable. As mostras creadas no estudo mostraron resistencias a compresión variadas, que van de 56.19 a 216.29 MPa, cunha media de 93.97 MPa.

Esta investigación amplía os traballos anteriores sobre a utilización de recursos in situ, demostrando o potencial de usar o regolito lunar derretido para construír infraestruturas na Lúa. Cun maior desenvolvemento, a condución co po de lúa derretido podería converterse nunha realidade, proporcionando un transporte fiable e duradeiro para os futuros exploradores lunares.

Fontes:

– Nature Scientific Reports: “Fabricación por fusión con láser de grandes elementos de simulador de regolito lunar para pavimentación en la Lúa” de Juan-Carlos Ginés-Palomares