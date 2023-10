Unha fuga de refrixerante na Estación Espacial Internacional interrompe o paseo espacial dos cosmonautas rusos

A Estación Espacial Internacional (ISS) atopou un pequeno revés durante unha camiñada espacial dos cosmonautas rusos Oleg Kononenko e Nikolai Chub. Mentres estaban inspeccionando unha fuga nun radiador de respaldo do módulo de laboratorio Nauka de Rusia, unha burbulla de refrixerante saíu inesperadamente, o que provocou preocupacións pola súa seguridade. Os cosmonautas recibiron instrucións para que abandonasen inmediatamente a zona, aínda que posteriormente se determinou que o refrixerante non entraba en contacto cos seus traxes.

Para garantir a seguridade dos cosmonautas e evitar a introdución de contaminantes no ambiente da ISS, o dúo de camiñantes espaciais limpou os seus traxes e ferramentas antes de volver entrar na estación. Ademais, a axencia espacial implementou medidas de filtración adicionais dentro da ISS para eliminar calquera resto de refrixerante.

Este incidente marcou a terceira vez que se produce unha fuga de refrixerante do hardware ruso conectado á ISS. As fugas anteriores foron observadas nunha nave Soyuz en decembro de 2022 e nun cargueiro Progress 82 ruso en febreiro, ambas as dúas inicialmente atribuídas a impactos externos. Non obstante, a repetición deste tipo de incidentes suscita dúbidas sobre a integridade do propio hardware.

A pesar da fuga de refrixerante, a NASA mantén que as operacións a bordo da ISS continúan como de costume. A camiñada espacial atrasada reprogramarase e os astronautas da NASA aínda están programados para aventurarse fóra da estación nun futuro próximo.

FAQ:

P: Que causou a interrupción durante a andaina espacial dos cosmonautas rusos?

R: Unha burbulla de refrixerante saíu dun radiador de respaldo do módulo do laboratorio Nauka.

P: O refrixerante entrou en contacto cos traxes dos cosmonautas?

R: Non, confirmouse que o refrixerante non chegaba aos seus traxes.

P: Como se garantiu a seguridade dos cosmonautas?

R: Os cosmonautas limparon os seus traxes e ferramentas para eliminar calquera rastro de refrixerante antes de volver a entrar na ISS.

P: Houbo fugas de líquido de refrixeración anteriores na ISS?

R: Si, houbo dous incidentes anteriores relacionados co hardware ruso conectado á ISS.

P: Hai algunha preocupación sobre a integridade do hardware despois destes incidentes?

R: A repetición das fugas de refrixerante xera preguntas sobre a integridade do hardware.