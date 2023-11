Novo título: Detectar unha bolsa de ferramentas reflexiva na órbita terrestre: unha rara oportunidade para observar as estrelas

Un evento peculiar desenvolveuse na órbita terrestre, que cautiva tanto aos observadores das estrelas como aos entusiastas do espazo. Un lanzamento accidental durante unha camiñada espacial levou á creación dunha nova entidade celeste: unha bolsa de ferramentas flotando libremente no espazo. O kit de ferramentas, lanzado polos astronautas da NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara mentres realizaban reparacións fóra da Estación Espacial Internacional (ISS), estivo percorrendo o planeta a unha velocidade asombrosa de aproximadamente 17,000 millas por hora.

A superficie reflectante da bolsa fíxoa visible en varias rexións desde a súa liberación non intencionada. As observacións actuais indican que a bolsa de ferramentas transformouse nun obxecto orbital distinto ou restos espaciais. A Forza Espacial dos Estados Unidos está agora a supervisar activamente a súa traxectoria.

Para os interesados ​​en albiscar este extraordinario fenómeno, serán necesarios uns prismáticos ou un telescopio. Aínda que a bolsa de ferramentas é relativamente pequena, a súa alta reflectividade permite visibilidade nas condicións adecuadas. Esta noite (21 de novembro), os residentes en certas partes do Reino Unido, incluíndo Gales do Sur, Cotswolds e Oxfordshire, poden ter a oportunidade de detectalo durante as primeiras horas da noite. A medida que avance a noite, espérase que a bolsa de ferramentas pase polo norte de Londres e a costa leste.

Para aumentar as súas posibilidades de avistamento, vixía as condicións meteorolóxicas. Os residentes no sur de Gran Bretaña poden ter a mellor visibilidade entre as 6:24 e as 6:34. Non obstante, hai informes que suxiren que o momento óptimo para observar a bolsa de ferramentas será o 24 de novembro, entre as 5:30 e as 5:41.

O astrofísico Jonathan McDowell do Centro de Astrofísica de Harvard explica que a bolsa de ferramentas non está nunha órbita estable e non permanecerá visible indefinidamente. Pola contra, prevese que volverá entrar na atmosfera terrestre e se desintegre por completo dentro duns meses.

Aproveita esta rara oportunidade de presenciar a converxencia de obxectos feitos polo home coa inmensidade do espazo. Mantén a túa mirada fixa no ceo e experimenta a beleza cautivadora do noso barrio cósmico.

FAQ

P: Como podo detectar a bolsa de ferramentas reflectora en órbita?

R: Para detectar a bolsa de ferramentas, necesitarás uns prismáticos ou un telescopio. Búscao en rexións específicas durante as xanelas horarias designadas, como Gales do Sur, Cotswolds e Oxfordshire a primeira hora da noite. Máis tarde, espérase que pase sobre o norte de Londres e a costa leste.

P: Cando é o mellor momento para ver a bolsa de ferramentas?

R: A hora recomendada para observar a bolsa de ferramentas é o 24 de novembro, entre as 5:30 e as 5:41. Os residentes no sur de Gran Bretaña, especialmente en rexións como Gales do Sur, Cotswolds e Oxfordshire, teñen a maior probabilidade de visibilidade entre as 6:24 e as 6:34.

P: A bolsa de ferramentas permanecerá visible indefinidamente?

R: Non, a bolsa de ferramentas non está nunha órbita estable e espérase que volva entrar na atmosfera terrestre nuns meses. Unha vez que o faga, arderá por completo.

P: Quen está a supervisar a traxectoria da bolsa de ferramentas?

R: A Forza Espacial dos EUA está a supervisar activamente a traxectoria da bolsa de ferramentas convertida en obxecto orbital.