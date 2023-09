Comprender a vía neuronal dos trastornos do sono inducidos polo estrés e o papel do tratamento con luz brillante

Investigadores da Universidade de Jinan en China descubriron a vía neuronal que vincula o estrés crónico cos trastornos do sono. O estudo, que incluíu modelos de ratos e que foi publicado en PLOS Biology, destacou o papel crucial da habénula lateral, unha rexión cerebral sensible aos sinais luminosos. A activación desta rexión influíu nos patróns de sono non REM.

Os investigadores tamén descubriron que o tratamento con luz brillante inhibe certas neuronas, reducindo as anomalías do soño causadas polo estrés. Sábese que o tratamento con luz brillante mellora o sono en persoas con trastornos do sono, pero antes descoñecíanse os seus efectos sobre os trastornos do sono inducidos polo estrés. Ao examinar a función da habénula lateral, os investigadores puideron determinar como o tratamento con luz brillante contrarresta os efectos do estrés no sono.

A hipótese de que a habénula lateral, que recibe sinais luminosos dos ollos e pode influír noutras partes do cerebro que regulan o sono, xogou un papel importante neste fenómeno. A través dunha serie de estudos quimioxenéticos e optoxenéticos, o equipo confirmou esta teoría e caracterizou completamente a vía neuronal. A activación da habénula lateral deu lugar a cantidades máis altas do normal de sono non REM, mentres que a inhibición desta rexión impediu as cantidades inusualmente altas de sono non REM en ratos estresados.

Ademais, os investigadores identificaron a conexión entre a habénula lateral e o núcleo tegmental rostromedial (RMT) como crítica. A activación das neuronas que envían sinais desde a habénula ao RMT imitou os efectos do estrés no sono, mentres que a inhibición destas neuronas en ratos estresados ​​simulou os efectos do tratamento con luz brillante. Descubriuse que as neuronas sensibles á luz do núcleo xeniculado lateral (LGN) inhiben naturalmente as neuronas habenula-RMT, o que explica por que o tratamento con luz brillante pode reducir as anomalías inducidas polo estrés no sono non REM.

Comprender a vía neuronal dos trastornos do sono inducidos polo estrés e os mecanismos detrás do tratamento con luz brillante pode axudar no desenvolvemento de tratamentos de luz eficaces e intervencións farmacolóxicas dirixidas a esta vía. O coautor Chaoran Ren afirmou que "se identificou un mecanismo de circuíto que explica os efectos do tratamento con luz brillante sobre as interrupcións do sono inducidas polo estrés crónico en ratos".

Fontes:

– PLOS Bioloxía

– Novas de Neurociencia