Avanzando na investigación biomédica: modelos de embrións derivados de células nai

Os científicos levan moito tempo loitando cos misterios da división celular humana e o desenvolvemento do embrión. As complexidades destes procesos, especialmente no primeiro mes crítico, eludiron aos investigadores durante anos. Non obstante, os avances recentes na tecnoloxía de células nai prepararon o camiño para un gran avance. Os laboratorios de todo o mundo agora están xerando estruturas parecidas a embrións a partir de células nai: grupos de células que imitan os embrións pero que non poden converterse nun feto. Estas estruturas, creadas sen necesidade de óvulos ou espermatozoides, prometen unha comprensión máis profunda das complicacións do embarazo, os defectos conxénitos de nacemento e os efectos dos medicamentos tomados durante o embarazo.

As últimas estruturas parecidas a embrións desenvolvidas por un equipo israelí mostran unha notable precisión na replicación das primeiras etapas do desenvolvemento humano. Estes modelos incorporan todos os tipos de células cruciais necesarios para o desenvolvemento embrionario, incluíndo a placenta, o saco vitelino e a membrana externa. Ao permitir que estas estruturas se desenvolvan durante oito días, o que equivale ao día 14 dun embrión humano no útero, os investigadores foron testemuñas da formación de estruturas internas necesarias para o desenvolvemento de órganos.

Para cultivar estas estruturas parecidas a embrións nun laboratorio, os investigadores utilizaron células nai pluripotentes, células maleables con potencial para transformarse en varios tipos celulares. Ao reprogramar estas células a un "estado inxenuo", similar ao día sete do desenvolvemento natural do embrión, o equipo preparou o escenario para un maior crecemento. Os golpes químicos provocaron expresións xenéticas específicas, o que levou á formación de tecidos necesarios para manter o embrión. O paso final consistiu na combinación dos tres grupos de células para formar a estrutura parecida ao embrión.

Aínda que estes modelos son prometedores, aínda quedan retos. Actualmente, só o 1% das células agregadas se autoorganizan con éxito nunha estrutura parecida a un embrión. Aumentar esta eficiencia será crucial para que estes modelos se convertan en ferramentas valiosas na investigación científica. O cultivo destas estruturas máis aló dos 14 días tamén presenta limitacións e obstáculos. Non obstante, os investigadores son optimistas de que os continuos avances e refinamento neste campo proporcionarán coñecementos esenciais sobre o desenvolvemento embrionario.

FAQ:

P: Que son as estruturas parecidas a embrións?

R: As estruturas parecidas a embrións son grupos de células cultivadas nun laboratorio que imitan as primeiras etapas do desenvolvemento humano antes de que se produza a formación de órganos. Carecen dun corazón que latexa ou dun cerebro.

P: Como se crean as estruturas parecidas a embrións?

R: Estas estruturas xéranse usando células nai pluripotentes, que se reprograman a un "estado inxenuo". As expresións xenéticas específicas desenvólvense a través de impulsos químicos para desenvolver os tecidos necesarios.

P: Que se pode aprender destes modelos de embrións?

R: Os modelos de embrións ofrecen o potencial de investigar abortos espontáneos, defectos de nacemento conxénitos e os efectos dos medicamentos tomados durante o embarazo. Ofrecen información sobre a formación de estruturas embrionarias cruciais.

P: Que retos teñen estes modelos?

R: A eficiencia da autoorganización celular nunha estrutura parecida a un embrión é actualmente baixa. Ademais, cultivar estas estruturas máis aló de 14 días presenta retos que limitan o seu potencial.