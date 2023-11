Novos coñecementos sobre a formación estelar no Centro Galáctico

By

Novas imaxes captadas polo telescopio espacial James Webb arroxaron luz sobre o intrincado proceso de formación estelar no centro da galaxia da Vía Láctea. Equipado con cámaras avanzadas e instrumentos sensibles, o telescopio emprega a astronomía infravermella para observar obxectos celestes previamente indetectables pola tecnoloxía máis antiga.

O telescopio centrouse recentemente nunha rexión chamada Saxitario C, situada a 25,000 anos luz da Terra. A súa poderosa resolución permitiu aos astrónomos estudar cada estrela individualmente, proporcionando detalles sen precedentes. Segundo Samuel Crowe, o investigador principal da Universidade de Virxinia, "[As imaxes] revelan unha incrible cantidade de detalles, que nos permiten estudar a formación estelar neste tipo de ambientes dun xeito que antes non era posible".

Curiosamente, as observacións tamén revelaron características non identificadas que agora os investigadores están a analizar de cerca. O centro galáctico, coñecido polas súas condicións extremas, considérase un campo de probas para as teorías sobre a formación estelar. Ao conseguir unha mellor comprensión deste ambiente, os astrónomos esperan validar as súas hipóteses.

Ademais, durante a observación, a cámara de infravermellos próximos do telescopio detectou emisións substanciais de hidróxeno ionizado arredor dunha nube densa. Este fenómeno, normalmente atribuído a estrelas masivas novas, sorprendeu aos científicos pola súa magnitude. Están en curso máis investigacións para comprender as causas subxacentes destas emisións.

Ademais de desvelar os misterios da formación estelar, o telescopio espacial James Webb tamén contribuíu ao noso coñecemento do sistema solar e dos seus planetas. Desde o seu lanzamento en 2021, proporcionou información valiosa sobre as orixes e evolución do universo.

FAQ

Que é o telescopio espacial James Webb?

O telescopio espacial James Webb é un observatorio espacial avanzado lanzado en 2021. Está equipado con cámaras potentes e instrumentos moi sensibles que lle permiten observar obxectos celestes con gran detalle.

Que é a astronomía infravermella?

A astronomía infravermella é unha rama da astronomía que se centra no estudo dos obxectos celestes mediante a radiación infravermella. Este tipo de radiación está máis aló do espectro visible e é particularmente útil para revelar obxectos que emiten baixos niveis de luz visible.

Que capturou o telescopio no centro da galaxia?

O telescopio capturou imaxes dunha rexión da galaxia chamada Saxitario C, revelando aproximadamente 500,000 estrelas e características non identificadas que agora os investigadores están a analizar en detalle.

Que sorprendeu aos científicos sobre as emisións observadas de hidróxeno ionizado?

Aínda que as emisións de hidróxeno ionizado asócianse habitualmente con estrelas masivas novas, a escala das emisións detectadas no centro galáctico superou as expectativas dos científicos. Están en curso máis investigacións para comprender os mecanismos detrás destas emisións.

Que outras contribucións fixo o telescopio espacial James Webb?

Ademais de estudar a formación estelar, o telescopio proporcionou información valiosa sobre o sistema solar e os seus planetas desde o seu lanzamento en 2021. Axudou a ampliar a nosa comprensión das orixes e evolución do universo.