Científicos descobren o movemento dos átomos de ferro no núcleo interno sólido da Terra

Os científicos fixeron recentemente un descubrimento innovador sobre o movemento dos átomos de ferro dentro do núcleo interno sólido da Terra. Este novo achado arroxa luz sobre a intrincada dinámica do núcleo do noso planeta e proporciona información sobre o campo magnético terrestre.

O núcleo terrestre divídese en dúas partes: o núcleo externo líquido e o núcleo interno sólido. O núcleo interno sólido, a pesar do seu nome, non é completamente inmóbil. Sábese dende hai tempo que hai actividade sísmica dentro do núcleo interno, pero agora os científicos descubriron que os átomos de ferro individuais tamén experimentan movemento.

Este movemento de átomos de ferro dentro do núcleo interno sólido ten importantes implicacións para a nosa comprensión do campo magnético terrestre. O campo magnético xérase polo movemento do ferro fundido no núcleo exterior e o movemento dos átomos de ferro no núcleo interno pode influír no comportamento magnético global do planeta.

Ao estudar as ondas sísmicas que viaxan pola Terra, os científicos puideron observar cambios sutís nas propiedades do núcleo interno. Estes cambios indican o movemento dos átomos de ferro, proporcionando probas da existencia deste fenómeno ata agora descoñecido.

Comprender o movemento dos átomos de ferro dentro do núcleo interno sólido é un paso significativo para comprender a complexa dinámica do núcleo terrestre e do campo magnético. Este estudo engádese ao noso coñecemento do funcionamento interno do noso planeta e ten o potencial de contribuír aos avances en campos como a xeofísica e o xeomagnetismo.

