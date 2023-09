A New Maze Escaper: os robots brandos navegan por espazos complexos con intelixencia física

Os robots brandos feitos de elastómero de cristal líquido poden navegar por espazos complexos sen a intervención humana nin de ordenador. Desenvolvidos por un equipo da Universidade Estatal de Carolina do Norte, estes robots baséanse no concepto de intelixencia física, é dicir, os seus comportamentos están ditados polos materiais cos que están feitos e o seu deseño estrutural. Os robots, que se asemellan a anacos de corda, puideron navegar por labirintos e mesmo negociar obstáculos en movemento.

O equipo presentou recentemente unha versión mellorada do robot que pode xestionar escenarios aínda máis complicados. Os robots están feitos co mesmo elastómero de cristal líquido que antes, pero a diferenza fundamental é o deseño asimétrico. A metade do robot é unha cinta torcida que se pode estirar en liña recta, mentres que a outra metade é unha torsión máis axustada que tamén se torce sobre si mesma. Esta asimetría crea diferentes forzas en cada extremo do robot, permitíndolle xirar sen ter que entrar en contacto cun obxecto.

O robot, chamado "escapador do labirinto" polos autores, é capaz de navegar por labirintos con paredes móbiles e ocos máis pequenos que o seu tamaño corporal. A capacidade de moverse en arcos permítelle moverse libre de puntos limitados. Os investigadores cren que esta tecnoloxía ten aplicacións potenciais no deseño de robots brandos, especialmente para aplicacións nas que os robots poden recoller enerxía térmica do seu ambiente.

Este avance na robótica branda demostra o poder da intelixencia física e abre posibilidades para enfoques innovadores no deseño de robots. O estudo que detalla este desenvolvemento publícase na revista Science Advances.

