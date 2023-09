Soft Robot navega por ambientes complexos usando intelixencia física

By

Resumo: os investigadores desenvolveron un robot suave "sen cerebro" que pode navegar de forma autónoma por ambientes complexos usando intelixencia física. A diferenza dos modelos anteriores, que só podían xirar ao atopar obstáculos, este robot pode xirar por si só debido ao seu deseño asimétrico. O robot está feito de elastómeros de cristal líquido en forma de cinta e ponse en marcha cando se coloca nunha superficie máis quente que o aire ambiente. Canto máis quente sexa a superficie, máis rápido rodará. Este movemento único permite ao robot moverse en arcos, atravesar labirintos dinámicos e evitar quedar atrapado entre obxectos paralelos.

Un equipo de investigadores da Universidade Estatal de Carolina do Norte baseouse no seu traballo anterior sobre a navegación suave do robot para crear un novo robot que poida navegar por ambientes aínda máis complexos e dinámicos. O robot suave anterior podía navegar por labirintos sinxelos, pero só podía virar cando atopaba un obstáculo, o que provocaba a posibilidade de quedarse atascado.

O novo robot "sen cerebro" non necesita ningún ordenador nin guía humana xa que opera a través da intelixencia física. Está feito de elastómeros de cristal líquido en forma de cinta que se poñen en movemento cando se colocan nunha superficie máis quente que o aire ambiente. A parte da cinta que toca a superficie contráese, provocando un movemento de rodadura. O deseño asimétrico do robot permítelle dar voltas sen entrar en contacto cun obxecto. Móvese en arcos, o que lle permite navegar por labirintos sen quedar atrapado e moverse entre obstáculos paralelos.

Os investigadores demostraron a capacidade do robot para navegar por labirintos complexos, incluídos aqueles con paredes móbiles, e encaixar en espazos estreitos. Probaron o robot tanto nunha superficie metálica como en area. O desenvolvemento deste robot supón un paso adiante no deseño de robots brandos, especialmente para aplicacións nas que poden recoller enerxía térmica do seu ambiente.

O estudo, titulado "Physically Intelligent Autonomous Soft Robotic Maze Escaper", publicarase na revista Science Advances. A investigación foi apoiada por subvencións da National Science Foundation.

Fontes:

- Universidade Estatal de Carolina do Norte: https://news.ncsu.edu/2021/09/physically-intelligent-soft-robot/

– Avances científicos: https://advances.sciencemag.org/content/7/37/eabe4469