Sorprendentes habilidades de aprendizaxe atopadas nas medusas de caixa do Caribe

Un novo estudo publicado na revista 'Current Biology' revelou que as medusas caixa do Caribe posúen unha notable capacidade de aprendizaxe rápida e retención de información, a pesar de carecer dun cerebro centralizado. Estas medusas, con só mil células nerviosas, poden atravesar obstáculos a través da aprendizaxe asociativa, semellante aos organismos con cerebro centralizado como os humanos e os roedores.

Os descubrimentos desafían a crenza anteriormente mantida de que a aprendizaxe avanzada require un cerebro centralizado, que proporciona información sobre as orixes evolutivas da aprendizaxe e da memoria. As medusas de caixa do Caribe teñen un corpo en forma de campá e confían na súa complexa visión, que inclúe 24 ollos, para manobrar a través de augas turbias e evitar as raíces das árbores submarinas mentres cazan.

Para probar as habilidades de aprendizaxe das medusas, os científicos crearon un tanque circular con franxas grises e brancas alternas para imitar o seu hábitat natural. As raias grises semellaban raíces distantes dos mangleiros. Durante o experimento, as medusas nadaron inicialmente preto das franxas distantes percibidas, chocando con frecuencia con elas. Non obstante, co paso do tempo, o seu comportamento transformouse significativamente.

Cara ao final do experimento, os investigadores observaron un cambio notable no comportamento. A medusa aumentou a súa distancia da parede do tanque en aproximadamente un 50%, cuadriplicou o número de pivotes exitosos para evitar colisións e reduciu á metade os seus contactos coa parede. O primeiro autor do estudo, Jan Bielecki, afirmou que as medusas aprenderon a asociar os estímulos e evitar obstáculos, mellorando o seu rendemento en todos os parámetros medidos.

O éxito do experimento pódese atribuír á creación dun ambiente que se asemellase moito ao hábitat natural da medusa en estado salvaxe. O doutor Anders Garm, outro investigador implicado no estudo, comentou que, aínda que este estudo non atopa unha cura para a demencia, senta as bases para comprender mellor a enfermidade e potencialmente desenvolver contramedidas.

En conclusión, o estudo sobre as medusas caixa do Caribe destaca as súas sorprendentes capacidades de aprendizaxe a pesar de carecer dun cerebro centralizado. Os achados teñen implicacións significativas para a nosa comprensión da aprendizaxe e da memoria e abren novas posibilidades para estudar trastornos neurolóxicos en humanos.

Fontes:

– 'Aprendizaxe asociativa na caixa da medusa Tripedalia cystophora', Bioloxía actual

-CNN

-O Independente