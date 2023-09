Os compoñentes das células cerebrais remontan a mares antigos

Un estudo recente realizado por expertos do Centro de Regulación Xenómica descubriu que os compoñentes das células cerebrais estaban presentes en mares pouco profundos hai uns 800 millóns de anos. A través do exame de placozoos, pequenos animais mariños, os investigadores obtiveron información sobre a viaxe evolutiva das neuronas.

Os placozoos, que teñen aproximadamente o tamaño dun gran gran de area, habitan en augas cálidas e pouco profundas e sobreviven alimentándose de algas e microbios. A pesar da falta de órganos ou partes do corpo distintas, os placozoos considéranse unha das cinco liñaxes de animais primarios, xunto aos ctenóforos, esponxas, cnidarios e bilaterianos.

Centrais na existencia dos placozoos son as células peptidérxicas, que liberan péptidos que dirixen a súa alimentación e movementos. O estudo utilizou análises moleculares e computacionais para crear "atlas celulares" co fin de comprender a evolución e a función destas células. Descubriuse que estas células peptidérxicas servían como precursoras das neuronas modernas.

Os investigadores descubriron unha intrincada rede de tipos celulares "intermedios" que conectan os nove tipos de células principais dos placozoos. Ademais, as células peptidérxicas, distintas doutras células, mostraban unha sorprendente semellanza coas neuronas que xurdiron millóns de anos despois en organismos máis avanzados. Esta semellanza única coas neuronas non se observou en especies de ramificación temperá como esponxas ou ctenóforos.

O estudo revelou tres paralelismos notables entre as células peptidérxicas e as neuronas. En primeiro lugar, as células placozoarias diferéncianse dun xeito similar á neuroxénese observada en cnidarios e bilaterianos. En segundo lugar, estas células posúen moitos compoñentes do extremo de mensaxería dunha neurona, pero carecen dos atributos dunha neurona verdadeira, como conducir sinais eléctricos. Por último, a aprendizaxe profunda revelou que estas células se comunican a través de GPCR iniciados por neuropéptidos, reflectindo a comunicación neuronal.

Ao destacar a liña do tempo evolutivo, a investigación indica que os compoñentes fundamentais das neuronas estaban tomando forma en mares antigos hai 800 millóns de anos. Aproximadamente un século despois da aparición dos seus antepasados, as células peptidérxicas dos placozoos probablemente evolucionaron para posuír características esenciais para as neuronas, como as canles iónicas e as armazóns postsinápticas.

Aínda que se estima que a primeira neurona moderna apareceu hai uns 650 millóns de anos, hai células similares ás neuronas nos ctenóforos con características distintas, o que suscita preguntas sobre a traxectoria evolutiva das neuronas. Os autores do estudo subliñan a necesidade de realizar máis investigacións para abordar estas preguntas abertas e obter unha comprensión máis clara dos camiños evolutivos das neuronas e doutros tipos celulares.

A medida que a secuenciación xenómica continúa avanzando, espérase que os segredos que albergan animais modelo non tradicionais como placozoos, ctenóforos e esponxas se vaian desbloqueando gradualmente, arroxando máis luz sobre a historia evolutiva da vida.

Fontes:

– [Cell Journal](https://www.cell.com/)

– [Centro de Regulación Xenómica](https://www.crg.eu/)