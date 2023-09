O estudo DishBrain proporciona probas sólidas para a hipótese crítica do cerebro

Un estudo recente realizado por investigadores de Cortical Labs e da Universidade de Melbourne proporcionou probas contundentes para apoiar a hipótese do cerebro crítico. Esta hipótese suxire que os comportamentos complexos no cerebro humano só poden ocorrer cando as neuronas están nun estado finamente equilibrado coñecido como estado "neural crítico". Neste estado, pequenas entradas poden desencadear "avalanchas" de actividade cerebral.

Os investigadores utilizaron unha colección de 800,000 células neuronais humanas, coñecidas como DishBrain, para estudar como as neuronas procesan a información. A rede neuronal foi adestrada para xogar ao xogo de Pong. O estudo, publicado na revista Nature Communications, é a evidencia máis sólida ata a data en apoio da hipótese do cerebro crítico.

Os resultados do estudo mostraron que cando as neuronas reciben unha entrada sensorial relacionada coa tarefa, o seu comportamento cambia, poñéndoas nun estado intensificado onde pequenas entradas poden desencadear unha actividade cerebral a gran escala. Este estado case crítico asociouse cun mellor rendemento da tarefa.

Non obstante, os investigadores tamén descubriron que a criticidade por si soa non é suficiente para que a aprendizaxe se produza nunha rede neuronal. A aprendizaxe require un bucle de retroalimentación onde a rede recibe información adicional sobre as consecuencias das súas accións.

Os resultados deste estudo teñen importantes implicacións para comprender como o cerebro humano procesa a información e poderían levar ao desenvolvemento de novos tratamentos para enfermidades neurolóxicas. O modelo DishBrain ofrece unha oportunidade única para estudar o cerebro humano sen as limitacións dos modelos animais.

A investigación tamén ten potenciais aplicacións no campo das interfaces cerebro-ordenador, que poderían restaurar as funcións perdidas debido ao dano neuronal. Comprender como interactúan as estratexias de control e estimulación cos circuítos neuronais do cerebro é fundamental para o desenvolvemento de próteses neuronais eficaces e interfaces cerebro-ordenador.

En conclusión, o estudo DishBrain engade unha peza vital ao crebacabezas da hipótese crítica do cerebro e abre novas posibilidades para comprender a función cerebral e desenvolver tratamentos para trastornos neurolóxicos.

Fontes:

- "As dinámicas críticas xorden durante a presentación de información estruturada dentro de redes neuronais in vitro incorporadas" - Forough Habibollahi, Brett J. Kagan, Anthony N. Burkitt e Chris French, Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-023-41020-3