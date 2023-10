O cirurxián insta aos pais a non comprar bolígrafos láser como xoguetes despois de que o neno sofre danos oculares permanentes

Un consultor oftalmólogo pediátrico pídelles aos pais que non permitan que os seus fillos xoguen con bolígrafos láser como xoguetes, tras un caso no que un neno de 11 anos sufriu danos oculares permanentes. O neno, coñecido como Harry, perdeu a visión central a principios deste ano e as probas mostraron un gran dano na súa retina. Agora recibe inxeccións mensuais, pero a súa visión pode nunca volver por completo.

Aabgina Shafi, o cirurxián que trata a Harry, revelou que outros catro nenos en Yorkshire están a recibir tratamento por danos similares causados ​​polas plumas láser. A señorita Shafi subliñou que os danos causados ​​por estes dispositivos poden provocar cegueira ou outras lesións irreversibles, o que require un seguimento permanente. Aínda que é ilegal lanzar un láser a un vehículo en movemento, é legal vender e posuír bolígrafos láser no Reino Unido.

A señorita Shafi explicou que moitos bolígrafos láser dispoñibles no mercado non se axustan ás normas de seguridade da UE, e algúns superan a potencia indicada na etiqueta. Ela advertiu de que, aínda que os nenos poden gozar de usar estes bolígrafos para explotar globos, apuntalos aos ollos pode provocar danos graves.

Os pais de Harry descubriron a causa do dano tras levalo a unha óptica. As probas revelaron danos UV, e foi entón cando a súa nai recordou que levaba un bolígrafo láser. Ademais da lesión no ollo dereito, as probas mostraron danos no ollo esquerdo, aínda que a súa visión actualmente non está afectada.

A nai de Harry, que comprara o bolígrafo láser en liña, expresou o seu pesar e instou a outros pais a non cometer o mesmo erro. Ela destacou o impacto potencial a longo prazo na vida do seu fillo, incluíndo as súas perspectivas de carreira e a súa capacidade de conducir.

O caso serve como recordatorio aos pais de que estean atentos á hora de mercar xoguetes para os seus fillos. Os bolígrafos láser poden parecer inofensivos, pero poden ter graves consecuencias cando se usan incorrectamente. É fundamental tanto para os fabricantes como para os consumidores priorizar a seguridade e garantir que os produtos cumpran os estándares necesarios.

