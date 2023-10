Descubrimento enorme: os científicos detectan a ráfaga de radio rápida máis afastada e máis brillante ata a data

Un equipo internacional de científicos fixo un descubrimento sorprendente no estudo das ráfagas rápidas de radio (FRB). Detectaron un FRB, chamado FRB 20220610A, que non só é a distancia máis afastada xamais rexistrada, senón tamén unha das máis brillantes xamais observadas. O sinal FRB de FRB 20220610A tardou aproximadamente oito mil millóns de anos en chegar á Terra en xuño do ano pasado, o que o converteu nun 50 por cento máis vello que o anterior posuidor do récord de distancia.

Estímase que a enerxía liberada polo FRB 20220610A en só uns milisegundos é equivalente á que o noso Sol produce en 30 anos. Este incrible brillo diferencia a FRB 20220610A da maioría dos FRB atopados anteriormente. De feito, é máis brillante que todos menos un dos 55 FRB detectados anteriormente polo Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP).

A través de observacións de seguimento realizadas mediante o Very Large Telescope do Observatorio Europeo Austral, o equipo dirixido por Australia concluíu que FRB 20220610A probablemente se orixinou dun par ou trío de galaxias fusionados. Este achado aliñase con algunhas teorías sobre a causa dos FRB, aínda que tamén se propuxeron outras posibles explicacións como as supernovas e as estrelas de neutróns magnetares.

A pesar das orixes descoñecidas dos FRB, estes fenómenos fascinantes ofrecen aos investigadores a oportunidade de estimar a masa do universo. O profesor Ryan Shannon, co-líder do proxecto, explica que a materia que falta no universo pode detectarse mediante ráfagas rápidas de radio: "As ráfagas de radio rápidas detectan este material ionizado. Incluso no espazo que está case perfectamente baleiro, poden "ver" todos os electróns, e iso permítenos medir cantas cousas hai entre as galaxias".

O descubrimento de FRB 20220610A tamén apoia a teoría proposta polo falecido astrónomo australiano Jean-Pierre Macquart en 2020. Macquart suxeriu que a masa do universo pódese estimar estudando ráfagas rápidas de radio. Os descubrimentos do equipo aliñan co que se coñece como "relación de Macquart", que afirma que canto máis lonxe estea unha explosión de radio rápida, máis gas difuso revela entre galaxias. Non obstante, non todos os FRB seguen este patrón, o que subliña a complexidade destes fenómenos.

Aínda que este avance na comprensión dos FRB supera os límites do noso coñecemento, detectar sinais aínda máis afastados requirirá un equipo mellorado. Os científicos esperan ansiosamente a finalización do Observatorio Square Kilometer Array, programado para estar operativo en 2028, o que permitirá unha maior exploración e o descubrimento de novos rexistros FRB.

