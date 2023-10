Un novo mecanismo que implica os vasos sanguíneos do cerebro arroxa luz sobre a formación de memoria a longo prazo

Os investigadores descubriron un mecanismo ata agora descoñecido relacionado cos vasos sanguíneos do cerebro que contribúe ao proceso de formación da memoria a longo prazo. Aínda que a maioría dos estudos centráronse nas neuronas para comprender a aprendizaxe e a memoria, os descubrimentos recentes suxiren que outros tipos de células, como os pericitos, tamén xogan un papel.

Os pericitos son células que recubren as paredes dos pequenos vasos sanguíneos do cerebro e son as encargadas de manter a saúde da barreira hematoencefálica. Non obstante, investigacións recentes indican que os pericitos tamén poden estar implicados en varias condicións neurolóxicas, incluíndo accidente vascular cerebral, epilepsia e esclerose múltiple.

A autora principal do estudo, Cristina Alberini, subliña a importancia deste descubrimento, afirmando que as enfermidades cerebrais asociadas a problemas vasculares e metabólicos poden derivarse de déficits na cooperación entre diferentes tipos celulares. Esta nova visión abre novas posibilidades para comprender as causas subxacentes de enfermidades como a enfermidade de Alzheimer e a demencia.

Os investigadores tamén investigaron o papel dunha hormona proteica chamada factor de crecemento similar á insulina 2 (IGF2) na aprendizaxe e na memoria. Descubriron que os niveis de IGF2 aumentaron nos pericitos despois da aprendizaxe en ratas e ratos. Este descubrimento levou á pregunta de se o IGF2 nos pericitos é necesario para a formación de memorias a longo prazo.

Para investigar máis, os investigadores realizaron experimentos con ratos nos que se eliminou a produción de IGF2 nos pericitos. Descubriron que estes ratos non eran capaces de formar memorias a longo prazo en comparación cos ratos normais. En concreto, mostraron déficits na memoria contextual e espacial, o que indica a importancia do IGF2 nos pericitos para a formación da memoria.

Ademais, os investigadores observaron que a estimulación neuronal levou á produción de IGF2 nos pericitos, que despois estimulou os mecanismos de activación neuronal asociados á aprendizaxe. Este achado suxire que existe unha relación de cooperación entre as neuronas e os pericitos na formación de memorias a longo prazo.

En conclusión, este estudo destaca a importancia dos pericitos e a súa produción de IGF2 no intrincado proceso de formación da memoria a longo prazo. A comprensión destes mecanismos podería levar a avances no tratamento de trastornos relacionados coa memoria e enfermidades neurolóxicas.

Fontes:

- Kiran Pandey, et al., A actividade neuronal impulsa a expresión de IGF2 dos pericitos para formar memoria a longo prazo, Neuron (2023).