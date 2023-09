Alimentación violenta: como os buracos negros supermasivos se retorcen e rasgan o espazo-tempo

Un estudo recente realizado por investigadores da Northwestern University desafiou a comprensión convencional de como se alimentan os buracos negros supermasivos. Antes críase que os buracos negros consumían materia gradualmente durante longos períodos de tempo. Non obstante, utilizando simulacións en 3D de alta resolución, os investigadores descubriron que estes xigantes cósmicos retorcen e rompen violentamente o espazo-tempo para consumir materia a un ritmo sorprendentemente rápido, completando un ciclo de alimentación en só uns meses.

O equipo utilizou Summit, un dos supercomputadores máis grandes do mundo, para realizar unha simulación 3D que integraba a dinámica dos gases, os campos magnéticos e a relatividade xeral. Esta simulación proporcionou unha visión completa do comportamento dos buracos negros e revelou que os buracos negros retorcen o espazo-tempo circundante, esgazando o disco de acreción en subdiscos internos e externos. O buraco negro devora entón o disco interior, permitindo que os restos do subdisco exterior enchen o baleiro.

Este proceso, coñecido como "comer-recargar-comer", explica potencialmente o misterioso comportamento dos quásares "de aspecto cambiante". Os quásares son núcleos galácticos altamente luminosos alimentados por buracos negros supermasivos. Os quásares de aspecto cambiante mostran variacións rápidas e drásticas no seu brillo, a miúdo acendendo e apagando dentro duns meses a uns anos.

As teorías anteriores loitaban por explicar por que a rexión interna dun disco de acreción desapareceu e se encheu rapidamente. Non obstante, as simulacións mostraron que cando os subdiscos internos e externos se desconectan, comeza o "frenesí de alimentación" do buraco negro. A competencia entre a rotación do buraco negro e a fricción e presión no interior do disco leva ao desgarro dos discos e ao empuxe do disco interior cara a dentro.

Ao contrario das suposicións anteriores, as simulacións tamén revelaron que os discos de acreción non están necesariamente aliñados coa rotación do buraco negro. Pola contra, os subdiscos interior e exterior tambalea de forma independente a diferentes velocidades e ángulos. Esta deformación de todo o disco de acreción fai que as partículas de gas choquen, dando lugar a ráfagas de luz e enerxía.

A nova comprensión de como se alimentan os buracos negros supermasivos abre vías emocionantes para unha maior investigación destas enigmáticas entidades cósmicas. Desafía teorías de longa data e ofrece unha descripción máis precisa dos seus hábitos de alimentación, ofrecendo unha mellor comprensión dos mecanismos que impulsan o seu comportamento.

Fonte: investigadores da Northwestern University