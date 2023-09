Os buracos negros consumen o seu entorno máis rápido do esperado

By

Un estudo recente realizado pola Northwestern University arroxou nova luz sobre o voraz apetito dos buracos negros. Aínda que se sabe que os buracos negros non comen como os organismos vivos, a súa atracción gravitatoria permítelles devorar obxectos próximos como gas, po e incluso estrelas. Este proceso chámase comunmente "comer".

Tradicionalmente, críase que os buracos negros consumían materia da súa contorna a un ritmo lento, seguindo as predicións da teoría clásica do disco de acreción. Non obstante, a nova investigación, que utilizou simulacións 3D avanzadas, demostrou que esta suposición é incorrecta.

O estudo descubriu que os buracos negros atravesan o seu disco de acreción a velocidades sorprendentemente rápidas, esencialmente devorándoo nun torbellino. Un disco de acreción é un disco de remolino de materia que se transforma en espiral nun burato negro. Este disco fórmase cando o burato negro está nun sistema binario cunha estrela compañeira ou cando está rodeado por unha nube de gas e po. A inmensa forza gravitatoria do buraco negro atrae estes elementos, o que fai que entren en espiral cara ás profundidades do buraco negro.

O descubrimento deste consumo acelerado proporciona información valiosa sobre o comportamento dos buracos negros e o seu impacto no seu contorno. Os investigadores da Northwestern University esperan que esta nova comprensión poida axudar aos científicos a desvelar os misterios que rodean a estas enigmáticas entidades cósmicas.

En conclusión, a fame insaciable dos buracos negros lévaos a consumir o seu entorno moito máis rápido do que se cría. A través da súa inmensa atracción gravitatoria, consomen rapidamente gas, po e mesmo estrelas. O recente estudo realizado pola Northwestern University e baseado en simulacións 3D descubriu este consumo acelerado, proporcionando novos coñecementos sobre o comportamento dos buracos negros.

