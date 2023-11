O esquivo xiro do burato negro supermasivo do M87

Nun logro innovador, un equipo internacional de astrónomos liderado por Yuzhu Cui proporcionou probas definitivas do buraco negro supermasivo xirando no centro da galaxia elíptica xigante M87. Este descubrimento engade outro fito ao legado de M87, que comezou en 1918 cando se converteu na primeira galaxia en revelar o seu chorro luminoso. Ademais, M87 fixo historia en 2019 cando o Event Horizon Telescope captou a primeira imaxe da sombra dun buraco negro.

O buraco negro supermasivo de M87 pesa 6.5 millóns de masas solares, o que o fai mil veces máis masivo que o buraco negro no centro da nosa galaxia Vía Láctea. Recuperar datos destes enigmáticos obxectos non é unha tarefa fácil, pero os investigadores aproveitaron os chorros e os discos de acreción anteriores, xunto coa Teoría Xeral da Relatividade de Einstein, para afondar nos misterios de M87.

Analizando os datos de 17 anos dunha rede global de radiotelescopios, o equipo de Cui descubriu un notable ciclo de 11 anos de chorros precesionales e revelou que os eixes de rotación do buraco negro e o seu disco de acreción están desalineados. Este desalineamento fai que o chorro se mova ou se tambalee, o que orixina precesión. Os modelos desenvolvidos polo equipo alíñanse precisamente cos datos de observación, confirmando que o buraco negro supermasivo no corazón de M87 está realmente xirando e xoga un papel crucial nos mecanismos de transferencia de enerxía.

Este avance non só marca un importante paso adiante na comprensión dos buracos negros, senón que tamén supón novas preguntas e desafíos para os científicos. Os investigadores agora están ansiosos por investigar a estrutura do disco de acreción asociado e determinar as velocidades de rotación tanto do buraco negro como do disco. Ao desvelar estes misterios, os astrónomos esperan obter unha visión máis profunda dos notables mecanismos de produción de enerxía dos núcleos galácticos activos como M87.

Preguntas máis frecuentes (FAQ):

P: A que distancia está M87?

R: M87 está situado a uns 55 millóns de anos luz de distancia da Terra.

P: Que tan masivo é o buraco negro supermasivo de M87 en comparación co da Vía Láctea?

R: O buraco negro de M87 é mil veces máis masivo que o da Vía Láctea.

P: Que é a precesión?

R: A precesión refírese ao cambio gradual na orientación do eixe de rotación dun obxecto. No caso do buraco negro do M87, o seu eixe desalineado fai que o chorro se desprace ou se tambalee, dando lugar a precesión.

P: Que son os discos de acreción?

R: Os discos de acreción son discos rotativos de gas e po que rodean obxectos como buracos negros. Fórmanse cando o gas do espazo circundante é atraído cara á forza gravitatoria do buraco negro.

P: Cal é o significado de confirmar o xiro do buraco negro do M87?

R: A confirmación do xiro do burato negro de M87 proporciona información valiosa sobre os mecanismos e procesos de transferencia de enerxía que ocorren dentro dos núcleos galácticos activos. Este descubrimento axuda aos astrónomos a comprender mellor a formación e o comportamento dos buracos negros.

