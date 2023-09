Un novo estudo suxire que o buraco negro máis próximo á Terra podería estar a 150 anos luz de distancia

Un estudo recente desafiou a nosa comprensión do buraco negro máis próximo á Terra. Investigacións anteriores indicaron que o buraco negro máis próximo coñecido estaba situado a 1,560 anos luz de distancia. Non obstante, un novo estudo publicado no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society suxire que podería haber un buraco negro a tan preto de 150 anos luz da Terra.

O estudo centrouse no cúmulo de Híades, que é o cúmulo aberto de estrelas máis próximo ao noso planeta. Usando datos da misión Gaia da Axencia Espacial Europea, científicos da Universidade de Padua e da Universidade de Barcelona analizaron o movemento e a evolución das estrelas do cúmulo das Híades. Mediante simulacións, atoparon evidencias que suxiren a presenza de buracos negros dentro ou preto do cúmulo.

Un cúmulo aberto é unha colección de estrelas que se mantén unidas pola súa atracción gravitatoria e que comparten características, como a idade e a composición química. Os investigadores compararon os resultados da simulación coas posicións e velocidades reais das estrelas nas Híades, que foron observadas con precisión polo satélite Gaia. As simulacións indicaron que hai dous ou tres buracos negros no centro do cúmulo ou nas proximidades.

De confirmarse, estes buracos negros serían os candidatos máis próximos ao noso sistema solar. Este descubrimento non só arroxa luz sobre a distribución dos buracos negros na galaxia, senón que tamén proporciona información sobre como inflúen na evolución dos cúmulos estelares e contribúen ás fontes de ondas gravitacionais.

Os buracos negros son obxectos extremadamente densos formados polo colapso de estrelas masivas. A súa atracción gravitatoria é tan forte que nin sequera a luz pode escapar dela. Aínda que non se poden observar directamente, a súa presenza normalmente dedúcese estudando o seu impacto na materia circundante. Por exemplo, a destrución dunha estrela que pasa por un buraco negro produce raios X detectables.

A detección de ondas gravitacionais en 2015 avanzou significativamente a investigación sobre os buracos negros. As ondas gravitacionais observáronse por primeira vez a partir da colisión de dous buracos negros situados a 1.3 millóns de anos luz de distancia, o que provocou máis investigacións sobre estes enigmáticos corpos celestes.

Fontes:

- Artigo orixinal: [fonte]

– Misión Gaia da ESA: [fonte]